Đôi nam nữ bị chém trong nhà trọ: Đối tượng từng đến gây sự vào ngày 20/10, hé lộ nguyên nhân

Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 19h06 tối ngày 23/10, đối tượng Mai Xuân Tùng (48 tuổi, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã tới khu phòng trọ thuộc tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà (Quảng Ngãi).

Qua trích xuất camera khu phòng trọ cho thấy, thời điểm trên, Tùng cầm dao rựa đi vào phòng trọ nơi chị N.T.T. (47 tuổi, trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) và anh V.C.H. (37 tuổi, trú xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) đang ở.

Người này đã cầm rựa chém liên tiếp vào đôi nam nữ. Anh V.C.H chạy được ra ngoài. Tùng ở lại trong phòng tiếp tục chém chị T. Sau đó, hắn đi bộ ra khỏi phòng trọ.

Sau sự việc, Tùng tẩu thoát bằng xe mô tô biển kiểm soát 81R4 - 5088. Nguyên nhân vụ việc được đánh giá là do mâu thuẫn tình cảm. Chị N.T.T. và anh V.C.H. sống với nhau như vợ chồng. Còn đối tượng Mai Xuân Tùng có quan hệ tình cảm với chị T. trước đây.

Đâm đôi nam nữ trong phòng trọ

Thông tin trên báo Quảng Ngãi online, người nhà chị T. cho hay trước đây Mai Xuân Tùng đã có một số lần đe dọa chị T. Gần đây nhất, ngày 20/10, Tùng có đến phòng trọ tìm chị T. gây sự nhưng không gặp nên bỏ đi. Đến ngày 23/10, đối tượng tiếp tục tìm đến phòng trọ và xảy ra sự việc trên.

Chị N.T.T bị thương vùng mặt, đầu. Anh V.C.H bị thương ở vùng bụng. Cả hai được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2. Sáng 24/10, thông tin trên PLO, ông Võ Văn Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 cho hay bệnh viện đang tích cực điều trị cho hai bệnh nhân này.

Sau khi tiếp nhận sự việc, Công an xã Đăk Hà đã huy động toàn bộ lực lượng bảo vệ an ninh trật tự để truy xét nóng hướng di chuyển của đối tượng và chủ động báo cáo sự việc đến các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Phòng PC02 (Công an tỉnh) đã đến khám nghiệm hiện trường. Công an xã đã cùng các lực lượng của tỉnh, xã truy tìm đối tượng nghi vấn nhưng đến nay chưa tìm thấy.