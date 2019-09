Đội mưa đi thăm người yêu, chàng trai bàng hoàng phát hiện bị "cắm sừng" nhưng thái độ dứt tình của bạn gái mới đáng chú ý

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, buổi tối hôm nay cũng như 1 vài tối trước đó, Hà Nội ngập chìm trong mưa gió. Thế nhưng, mới đây một câu chuyện "bão lòng" của chàng trai trẻ cũng gây "bão MXH" không kém gì bão của trời.

Theo đó, chàng trai này cho biết vì lo lắng cho bạn gái không tài nào liên lạc được nên đã đội mưa gió từ Long Biên sang Cầu Giấy để tìm gặp.

Nào ngờ đâu, tới tận phòng, cửa khóa trong, guốc để bên ngoài, định vị cách 20m mà anh chàng cũng chẳng thể gặp được người thương. Và 1 điều dù anh chàng này chẳng nói thẳng ra nhưng ai cũng biết, anh đã bị cắm sừng!

"Tưởng bạn gái gặp nguy hiểm, thanh niên phóng xe 13km sang thăm và cái kết.

Tôi vừa về đến nhà và ướt hết các bạn ạ. Chả là hôm nay tôi gọi điện nhiều lần nhưng em người yêu không nghe máy. Linh cảm có điều bất thường nên tui phi từ Long Biên sang Cầu Giấy để xem em ấy có bị sao không?

Hôm nay trời mưa như thế nào thì chúng bạn biết rồi đấy, vừa đi tôi vừa gọi nhưng không ai nghe máy. Thậm chí tôi còn gọi cho bố em ấy để hỏi thăm nhưng bác bảo không biết gì.

Sang đến nơi tôi thấy đôi giày nam với guốc của em ấy ở ngoài. Tôi gọi mãi không ai mở cửa nên tiếp tục điện thoại và không ai nghe máy. Và tôi biết mình đã giống như bao nhiêu Ngưu Ma Vương khác, bắt đầu mọc sừng. Tôi đập cửa nhưng em nó không ra. Đã thế ông bảo vệ lên còn đuổi tôi về với lý do "có người gọi xuống lễ tân bảo anh đang quấy rối"... Ok ok!

Ông bảo vệ còn nói phòng này hôm nay đi đâu mấy hôm chưa về. Tuy nhiên tui bật app ở cái đồng hồ tôi mua tặng nó lên thì vẫn bắt bình thường. Chứng tỏ người đeo chỉ cách khoảng 20m, thậm chí tim đập nhanh hay chậm đều báo. Tuy nhiên tôi vẫn phải về vì ổng dọa sẽ báo công an.

Nãy bố em gọi hỏi tao tình hình thế nào thì tôi bảo: "Bác lên nhìn em nó đi... Chắc ai đó đang làm hô hấp nhân tạo trong phòng đấy ạ" rồi tắt nguồn."

Ảnh chụp màn hình)

Ở trong phòng nhưng không chịu ra mở cửa, gọi điện thoại không nghe, 2 đôi dép 1 nam - 1 nữ trước cửa phòng, nhờ bảo vệ đuổi, nhờ bảo vệ nói dối, định vị đồng hồ... là những bằng chứng rõ mười mươi cho việc anh chàng trên đã bị cắm sừng. Nhưng cô bạn gái quả là vừa lì, vừa dứt khoát khi còn mời bảo vệ lên đuổi khéo chàng trai về trong đau khổ, tức giận.

Chân dung chàng trai tội nghiệp vượt 13km mưa gió đi thăm người yêu và phát hiện bị cắm sừng.

Bài viết này đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau chưa đầy 1h đăng tải trên fanpage nọ, rất nhiều người tỏ ra thương cảm cho chàng trai tội nghiệp nọ và lên án mạnh mẽ hành động của cô gái:

- Thương thay chàng trai áo mưa đỏ/Đầu bỗng nhú hai cái sừng xinh xinh.

- Khổ thân, nay mưa lớn kinh khủng, đội mưa đi qua thăm vì lo lắng cho người yêu cuối cùng thì…

- Mặc dù hơi mất công nhưng may không lấy nó về làm vợ, cũng đáng lắm.

- Khi tình yêu là những niềm đau.

- Mạnh mẽ lên ông bạn, rồi sẽ tìm được người xứng đáng thôi.

- Khổ thân bác, 13km trời mưa gió này xong lại phát hiện bị cắm sừng, bão lòng còn lớn hơn bão của trời ấy chứ.

- Quả này thì mưa bão Hà Nội không là gì so với bão trong lòng bác này.

Những bằng chứng cho thấy anh chàng bị cắm sừng mười mươi.

Tuy nhiên, một số dân mạng lại thắc mắc những vấn đề hơi thiếu logic trong câu chuyện trên:

- Tui cứ thấy sai sai. Ví dụ là ở phòng trọ hay nhà riêng hay gì gì đó chẳng hạn, thì sẽ để giày dép ở trong chứ. Sao cứ để ở ngoài làm gì nhỉ?

- Nhiều vụ bị bắt quả tang ngoại tình do 2 đôi dép ở ngoài nhỉ? Chẳng lẽ cô này không học hỏi được chút nào à?

- Eo ôi, đi guốc còn đi tất đi chân đất còn hơn. Sao style của chị này lạ lùng thế nhỉ, như kiểu vài năm về trước.

Mặc dù không rõ thực hư ra sao nhưng câu chuyện này đang được rất nhiều người quan tâm, chia sẻ.