Đội môi giới bất động sản của Shark Hưng mỗi tháng kiếm gần 110 tỷ đồng

Công ty cổ phần bất động sản Thế Kỷ (CenLand) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019.

Trong quý 4, CenLand đạt doanh thu thuần 705 tỷ đồng, tăng so với 3 quý trước nhưng giảm 13% nếu so với cùng kỳ năm 2018. Do giá vốn thấp, nên CenLand đạt lợi nhuận gộp 222 tỷ đồng, con số cao nhất từ trước tới nay.

Kết quả quý 4, CenLand lãi trước thuế 147 tỷ đồng và lãi sau thuế 118 tỷ đồng, cùng tăng khoảng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2019, CenLand đạt doanh thu thuần 2.318 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 501 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 37% và 25% so với năm 2018.

Tuy nhiên, nếu so với kế hoạch cả năm thì kết quả này chỉ đạt 90% chỉ tiêu doanh thu và 89% chỉ tiêu lợi nhuận.

Trong cơ cấu doanh thu của CenLand năm nay, mảng môi giới vẫn là trụ cột khi chiếm tỷ trọng 56%, đạt hơn 1.300 tỷ đồng. Như vậy, trung bình mỗi tháng mảng môi giới đem về doanh thu gần 110 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu mảng môi giới so với năm ngoái chỉ là 12%. Động lực tăng trưởng doanh thu chủ lực của CenLand năm nay nằm ở mảng đầu tư, chuyển nhượng bất động sản khi đạt doanh thu 980 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần năm trước. Đây là kết quả của định hướng chuyển dịch sang cả phân phối bất động sản của CenLand.

Trước đây, nếu chỉ đơn thuần môi giới, theo quy định CenLand chỉ được hạch toán trung bình khoảng 5% doanh thu các giao dịch; nhưng nếu đầu tư và phân phối các dự án, CenLand sẽ được hạch toán toàn bộ giá trị giao dịch. Trên cơ sở này, CenLand có tham vọng đạt doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2022.