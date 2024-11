Đời lận đận của nữ NSND: U70 sống một mình, 1 năm 6 lần đi phượt xuyên Việt, là đại gia bất động sản

NSND Minh Châu sinh năm 1956 tại Thái Nguyên. Bà được mệnh danh là “người đàn bà đẹp của điện ảnh Việt Nam” khi sở hữu đôi mắt to tròn, gương mặt với đường nét thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ.

Nữ nghệ sĩ để lại dấu ấn qua nhiều vai diễn trong nhiều bộ phim ăn khách như: Bến không chồng, Tội lỗi và hình phạt, Cô gái trên sông, Người đàn bà nghịch cát, Bí thư tỉnh ủy, Gia phả của đất, Bánh đúc có xương…

Trong sự nghiệp của mình, NSND Minh Châu từng nhận nhiều giải thưởng như: Bông Sen Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc phim Cô gái trên sông và Người đàn bà nghịch cát.

Cánh Diều Vàng cho vai bà Thường phim Bí thư tỉnh ủy, Huy chương vì sự nghiệp điện ảnh… Đặc biệt tháng 5/2024, nữ nghệ sĩ giành giải Diễn viên xuất sắc nhất Liên hoan phim quốc tế Las Palmas (Tây Ban Nha), phim "Cu li không bao giờ khóc".

NSND Minh Châu thời trẻ.

Sự nghiệp thành công bao nhiêu thì đời tư của NSND Minh Châu lại lận đận bấy nhiêu. Bà trúng tiếng sét ái tình và kết hôn cùng kiến trúc sư Kiều Tuấn cũng là phó đạo diễn phim “Cô gái trên sông”.

Bà và chồng có một cô con gái tên Kiều Linh. Khi hôn nhân trục trặc, bà và chồng ly thân. Bà và con gái ra ở riêng cho đến ngày chồng mất. Sự ra đi đột ngột của chồng ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của nữ nghệ sĩ.

Khi nhắc về cuộc hôn nhân này, NSND Minh Châu chia sẻ trên tờ Dân Trí: “Tôi từng nghĩ nếu được làm lại, tôi sẽ không chấp niệm nhiều, sẽ buông bỏ bớt những đòi hỏi dành cho người bên cạnh. Khi mình đòi hỏi, mình khổ, người ta cũng khổ” (nguồn: Dân Trí).

Từ đó, NSND Minh Châu chọn cuộc sống tự do. Bà cũng trải qua nhiều chuyện tình nhưng không người đàn ông nào đủ dũng cảm để hy sinh và bước vào cuộc đời nữ nghệ sĩ. Vậy nên đến hiện tại, NSND Minh Châu vẫn sống một mình.

Và hiện tại.

Ở tuổi U70, NSND Minh Châu sống trong một căn chung cư ở Giảng Võ, Hà Nội trong khi con gái định cư tại Mỹ. Đối với bà, con cháu là điểm tựa tinh thần. Nhiều khi nhớ con cháu, nữ nghệ sĩ lại mở ảnh ra xem rồi cười một mình. Thỉnh thoảng bà sang thăm con cháu hoặc con cháu về thăm bà.

Đôi lúc cô đơn, bà cũng mong gặp được một người đàn ông mang đến cho mình hạnh phúc nhưng rồi ý nghĩ ấy cũng thoáng qua. Bà tìm niềm vui ở tuổi xế chiều với thú cưng, với đam mê đi phượt xuyên Việt, nấu ăn, làm bánh, chăm sóc cây cảnh…

Bà kể trên tờ Dân Trí rằng, 1 năm lái xe xuyên Việt từ Hà Nội vào TPHCM tới 6 lần. “Tôi chạy xe một mạch từ Hà Nội vào Huế mới nghỉ, sau đó dừng thêm ở Nha Trang trước khi vào đến TPHCM. Tôi thích tự lái xe đi chơi vì đi ngang qua chỗ nào đẹp, tôi có thể dừng xe ngay để ngắm cảnh, chụp hình”, nữ nghệ sĩ nói trên tờ Ngôi Sao.

Ở tuổi U70 nhưng NSND Minh Châu vẫn sở hữu nét đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ngoài tinh thần lạc quan, sống vui vẻ, trẻ trung bà còn dành nhiều thời gian cho sở thích khám phá, học hỏi. Bà cũng yêu thích thể thao như tennis đến pickleball.

Bà dành nhiều đam mê cho làm bánh, nấu ăn

Điểm tựa tinh thần là con cháu

Đặc biệt, bà đam mê du lịch, sống dịch chuyển. Nữ nghệ sĩ thường xuyên đi phượt xuyên Việt.

Bà đặc biệt quan tâm tới sức khỏe nên thực hiện chế độ giữ cân nặng khá nghiêm ngặt, thực hiện chế độ nhịn ăn gián đoạn…

Ngoài nghề diễn, NSND Minh Châu còn kinh doanh bất động sản. Bà được xem là một “đại gia” về bất động sản. Nữ nghệ sĩ thừa nhận, nhờ kinh doanh bất động sản nên kinh tế ở tuổi xế chiều không vướng bận nhiều.

“Tôi thấy mình may mắn, có lẽ ông trời thương nên luôn ban cho tôi sự thuận lợi khi tôi làm thêm nghề tay trái là buôn bán bất động sản. Cũng có thể do tôi xởi lởi nên tôi có được chút lộc trong làm ăn. Phải thú nhận tôi không giỏi về tính toán mà tôi may mắn”, NSND Minh Châu nói trên Đời sống Pháp luật.