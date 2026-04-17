Đòi lại tiền tạm ứng mua thiên thạch 75 tỉ USD, người đàn ông bị đánh nhập viện

Hoàng Thanh |

Khi đến nhà để đòi lại tiền tạm ứng mua thiên thạch với giá 75 tỉ USD, người đàn ông bị đánh phải nhập viện chữa trị.

Ngày 17-4, Công an xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai đang làm rõ việc ông Phùng Thế Nhị (SN 1975, trú Ba Vì, TP Hà Nội) trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị hành hung liên quan việc mua thiên thạch giá 75 tỉ USD.

Theo đơn trình báo, ông Nhị cho biết ông Puih Phyu (người dân tộc J'rai, trú xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai) bảo có khối đá thiên thạch nặng khoảng 15kg, giá bán 75 tỉ USD.

Ngày 26-11-2025, ông Nhị và ông Phyu đã lập một "biên bản cam kết" về việc mua bán thiên thạch. Trong đó nói ông Phyu đã nhận tạm ứng 652 triệu đồng. Sau đó ông Puih Phyu đã tạm ứng thêm nhiều lần nữa, tổng số tiền là trên 1,3 tỉ đồng.

Đòi lại tiền thiên thạch 75 tỉ USD , người đàn ông bị đánh nhập viện - Ảnh 1.

Một phần nội dung đơn trình báo công an của ông Phùng Thế Nhị cho rằng mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành hung khi mua thiên thạch

Ông Nhị cho rằng sự thật ông Phyu không có thiên thạch mà dựng lên vở kịch nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi bị ông Nhị đòi lại tiền, ông Phyu chỉ trả được 200 triệu đồng. Đến ngày 10-4, ông Nhị cùng 4 người đàn ông khác đến nhà ông Phyu tại xã Ia Krái để đòi lại tiền.

Tại đây, ông Nhị bị một nhóm người của ông Phyu dùng bình nước nóng đánh vào đầu gây thương tích, phỏng. Sau đó, ông Nhị được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Việc gây thương tích này theo ông Nhị là nhằm không phải trả lại số tiền mà ông Phyu đã nhận trước đó.

Trong khi đó, trao đổi với báo chí, ông Puih Phyu cho biết được ông Nhị nhờ đi tìm kiếm thiên thạch giúp. Ông Phyu có nhận tiền tạm ứng của ông Nhị để làm chi phí đi tìm kiếm thiên thạch. Kết quả ông Phyu không tìm được thiên thạch. Khi ông Nhị đến nhà, yêu cầu hoàn trả lại số tiền đã ứng trong vòng 1 tuần thì ông Phyu nói số tiền lớn, thời gian ngắn nên không thể xoay sở để trả kịp. Khi nhóm ông Nhị có lời lẽ đe dọa nên một người trong nhà bực tức, dùng bình nước nóng đập vào đầu ông Nhị.

Theo Công an xã Ia Krái, ngoài gửi đơn cho đơn vị này thì ông Phùng Thế Nhị còn gửi đơn lên Công an tỉnh Gia Lai. Hiện nay Công an xã Ia Krái đã cử lực lượng làm rõ việc ông Nhị bị đánh gây thương tích. Về nội dung ông Nhị tố giác ông Puih Phyu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì số tiền lớn, vượt thẩm quyền của công an xã.

Theo bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, bệnh nhân Phùng Thế Nhị nhập viện ngày 13-4. Khi nhập viện, các vết thương đã được khâu và bị phỏng. Sau thời gian được các bác sĩ tích cực điều trị, hiện các vết thương của ông Nhị đã tạm ổn, bệnh nhân tỉnh táo, ăn uống tốt.

