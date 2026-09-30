Đội khách mời đoạt vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup, không phải Việt Nam hay Indonesia

Tuyển Hồng Kông (Trung Quốc) đã lọt vào chung kết FIFA ASEAN Cup sau chiến thắng trên sân nhà.

Trước lượt cuối bảng A hạng Division 2 tại FIFA ASEAN Cup, chủ nhà Hồng Kông (Trung Quốc) được đánh giá cao hơn so với Brunei, đội bóng bị coi là yếu nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Với ưu thế sân nhà và lực lượng mạnh hơn, Hồng Kông tạo được thế trận lấn lướt, liên tục ép sân còn Brunei gần như chỉ biết phòng ngự. Thế nhưng, sự yếu kém ở khả năng dứt điểm khiến Hồng Kông cũng không thể ghi bàn trong suốt hiệp 1. Điển hình cho phong độ hạn chế của các tiền đạo Hồng Kông phải kể tới pha bỏ lỡ của Juninho ở cuối hiệp 1, khi dứt điểm một chạm đưa bóng vọt xà, dù trước mặt chỉ còn khung thành trống.

Bước ngoặt xảy ra ở đầu hiệp 2 khi Brunei bất ngờ nhận thẻ đỏ. Hanif Hamir phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm và bị truất quyền thi đấu.

Hồng Kông vất vả trong hiệp 1 trước Brunei.

Với việc chỉ còn 10 người, Brunei không thể chống đỡ trước sức tấn công của Hồng Kông. Hệ quả tất yếu là Hồng Kông sau khá nhiều cú sút cũng có được bàn thắng ở phút 60. Chan Siu Kwan Philip bật cao đánh đầu sau đường tạt bóng chính xác của đồng đội.

Đến phút 90, Hồng Kông còn ghi thêm bàn thứ hai trong bối cảnh trận đấu coi như an bài, nhờ cú vô lê đẹp mắt của Matt Orr.

Với chiến thắng 2-0, Hồng Kông bảo toàn ngôi đầu bảng A, tiến vào chung kết gặp Campuchia, tranh chức vô địch hạng Division 2 tại FIFA ASEAN Cup.