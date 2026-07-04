Đội hình xuất sắc nhất vòng 1/16 World Cup: Cùng ghi 1 bàn nhưng Messi có tên còn Ronaldo thì không

Vòng 1/16 World Cup 2026 đã diễn ra với những trận cầu hấp dẫn.

Kết thúc vòng 1/16 World Cup 2026, trang dữ liệu bóng đá quốc tế SofaScore đã công bố đội hình xuất sắc nhất. Đội hình được xếp theo sơ đồ 4-3-3 với 11 cầu thủ đạt điểm số cao nhất ở từng vị trí.

Thủ môn nhận điểm cao nhất là Orlando Gill của Paraguay. Không chỉ có nhiều pha cứu thua trong thời gian thi đấu chính thức, Orlando Gill còn tỏa sáng ở loạt đá luân lưu 11m giúp Paraguay vượt qua Đức.

Hàng hậu vệ gồm 4 cái tên: Lisandro Martinez (Argentina), Canale (Ai Cập), Cucurella, Porro (cùng Tây Ban Nha). Hàng tiền vệ là bộ ba: Amad Diallo (Bờ Biển Ngà), Eustaquio (Canada) và Olise (Pháp).

Đội hình xuất sắc nhất vòng 1/16 World Cup 2026 cho SofaScore bầu chọn

Amad Diallo là cái tên duy nhất đến từ một đội bóng không chiến thắng ở vòng 1/16. Dù Bờ Biển Ngà thua 1-2 trước Na Uy, tiền vệ đang khoác áo MU vẫn được đánh giá cao nhờ bàn thắng solo ngoạn mục cùng tình huống cứu thua ngay trước vạch vôi đội nhà.

Hàng tiền đạo có Mbappe (Pháp), Oyarzabal (Tây Ban Nha) và Messi (Argentina). Thông số của SofaScore chỉ ra lý do tại sao Messi góp mặt dù cùng có 1 bàn như Ronaldo và còn ghi ít bàn hơn Harry Kane (2 bàn trước Congo).

Ngoài bàn thắng, Messi đã tạo ra tới 4 cơ hội dứt điểm cho đồng đội. Cả 2 bàn thắng do Lisandro Martinez và Romero ghi được cho Argentina đều đến sau những quả phạt góc của Messi.

Messi ghi bàn vào lưới Cabo Verde

Trước đó, Messi cũng từng lọt vào đội hình tiêu biểu lượt trận thứ nhất và thứ hai vòng bảng World Cup 2026 do SofaScore bầu chọn.