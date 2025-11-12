18h35 ngày 12/11: U22 Việt Nam vs U22 Trung Quốc (Panda Cup 2025)

Trong những cuộc đối đầu với các đối thủ đến từ khu vực Đông Nam Á, U22 Trung Quốc thường cố gắng tận dụng tối đa ưu thế về thể hình. Những tình huống bóng bổng của đội bóng xứ tỷ dân tỏ ra hiệu quả và nhiều lần mang về các bàn thắng.

Còn nhớ tại giải U23 châu Á 2024, trong khi U23 Việt Nam thuộc nhóm 3 đội có chiều cao trung bình thấp nhất (176,3 cm) thì U23 Trung Quốc là đội cao nhất giải (183,9 cm). Khi 2 đội tái ngộ tại giải Tứ hùng Panda Cup 2025, chênh lệch chiều cao vẫn là con số đáng kể. Vì thế, U22 Việt Nam sẽ phải đặc biệt đề phòng những pha không chiến.

Dù không trực tiếp cầm quân, HLV Kim Sang-sik vẫn truyền đạt những ý tưởng chiến thuật thông qua đội ngũ trợ lý. Và trung vệ cao 1m95 Đinh Quang Kiệt có thể là một quân bài chiến lược của ông Kim. Với thể hình lý tưởng, cầu thủ đang khoác áo HAGL sẽ giúp U22 Việt Nam chống bóng bổng tốt hơn.

Đinh Quang Kiệt sẽ đá chính cho U22 Việt Nam?

Sát cánh bên cạnh Đinh Quang Kiệt trong bộ ba trung vệ sẽ là 2 cái tên đã tương đối dày dặn kinh nghiệm ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển là Phạm Lý Đức và Hiểu Minh. Trong khung thành, thủ môn Trung Kiên vẫn là lựa chọn số một.

Cặp tiền vệ dự kiến là Xuân Bắc và Thái Sơn. Bộ đôi này đã cho thấy sự ăn ý và bổ sung tốt cho nhau tại vòng loại U23 châu Á 2026. Thái Sơn sở hữu nguồn năng lượng dồi dào và khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt. Còn Xuân Bắc sẵn sàng dâng cao áp sát vòng cấm địa và tạo ra những tình huống lên bóng đột biến.

Thái Sơn thi đấu tốt tại vòng loại U23 châu Á 2026

2 bên cánh thuộc về Phi Hoàng và Võ Anh Quân. Phi Hoàng là lựa chọn ưa thích bên cánh trái của HLV Kim Sang-sik. Cầu thủ đang khoác áo CLB Đà Nẵng đảm bảo nhiệm vụ trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự. Với trường hợp Võ Anh Quân, việc CLB PVF-CAND lên thi đấu V.League giúp anh tiến bộ nhanh chóng. Mùa giải 2025/26, hậu vệ sinh năm 2004 đã có 1 bàn thắng và 3 đường kiến tạo.

Trên hàng công, Đình Bắc là một trong những chân sút được HLV Kim Sang-sik sử dụng nhiều và đa dạng nhất. Tuy nhiên, Đình Bắc vừa thi đấu gần trọn vẹn trận đấu muộn vòng 11 V.League và hội quân sau các đồng đội nên nhiều khả năng sẽ được nghỉ ngơi.

Bộ ba trên hàng công dự kiến là Khuất Văn Khang, Thanh Nhàn và Quốc Việt. Cả 3 chân sút đều đã lập công tại V.League 2025/26 và từng trải qua nhiều giải đấu quốc tế. Trước U22 Trung Quốc, cơ hội để tấn công sẽ không có quá nhiều. Hàng công U22 Việt Nam cần phải thật chắt chiu các pha lên bóng nếu muốn tìm kiếm bàn thắng.