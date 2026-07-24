Đội hình Việt Nam vs Timor Leste: Thoát án treo giò, Đình Bắc đá chính trong đội hình siêu tấn công?

Đội tuyển Việt Nam hướng đến một chiến thắng trong trận ra quân AFF Cup 2026.

2 sự kiến nối tiếp nhau mở ra cơ hội đá chính cho Đình Bắc. Chân sút xứ Nghệ chính thức không chịu án phạt treo giò ở AFF Cup 2026 và được phép ra sân ngay từ trận đầu tiên. Cộng thêm việc Nguyễn Tài Lộc gặp chấn thương, Đình Bắc nhiều khả năng sẽ được HLV Kim Sang-sik điền tên vào đội hình xuất phát trong cuộc đọ sức với Timor Leste.

Đình Bắc vừa có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik với quả penalty thành công trước Myanmar

Sát cánh cùng Đình Bắc trên hàng công là Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. Xuân Son sở hữu thể hình, sức mạnh và khả năng dứt điểm ấn tượng. Tiền đạo này luôn là mối đe dọa thường trực trong vòng cấm nhờ khả năng tì đè, chọn vị trí và chớp thời cơ. Khi gặp một đối thủ được đánh giá thấp hơn, Xuân Son sẽ đóng vai trò là một điểm đến trong vòng cấm địa của các đường tạt bóng hay chọc khe.

Trong khi đó, Hoàng Hên mang đến màu sắc khác biệt với kỹ thuật, khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp. Đặc biệt, chân sút đang khoác áo Hà Nội FC nổi bật với những tình huống sút xa từ ngoài vòng cấm.

Timor Leste sẽ là một bài kiểm tra phù hợp cho khả năng phối hợp của bộ ba Xuân Son, Hoàng Hên và Đình Bắc. Sự ăn ý giữa họ không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam tăng cơ hội vô địch AFF Cup 2026 mà còn hướng đến những mục tiêu xa hơn.

Chơi phía sau và làm nhiệm vụ tiếp bóng cho bộ ba hàng công là cặp tiền vệ Hoàng Đức – Quang Hải. Hoàng Đức được kỳ vọng sẽ đóng vai trò thiên về phòng ngự nhiều hơn. Với thể hình tốt, khả năng tranh chấp và nền tảng kỹ thuật, tiền vệ này có thể đảm nhiệm nhiệm vụ thu hồi bóng, che chắn cho hàng thủ và giúp Việt Nam duy trì sự cân bằng khi các cầu thủ tấn công dâng cao.

Hoàng Đức đảm nhận nhiệm vụ quan trọng tại AFF Cup 2026

Trong khi đó, Quang Hải sẽ được trao nhiều không gian hơn để phát huy khả năng sáng tạo. Những đường chuyền sắc sảo và các pha sút xa của Quang Hải có thể trở thành chìa khóa xuyên thủng hàng phòng ngự Timor Leste.

2 vị trí chạy cánh dự kiến dành cho Trương Tiến Anh và Văn Vĩ. Cả 2 đều là những mẫu cầu thủ có khả năng đảm nhiệm tốt cả nhiệm vụ phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công.

Trương Tiến Anh đang nổi lên như một chân chuyền lợi hại từ cánh phải. Anh đã liên tục có những đường kiến tạo cho đội tuyển Việt Nam trong những trận đấu gần đây. Còn Văn Vĩ rất có duyên trong những tình huống băng lên dứt điểm. Anh chính là 1 trong 2 chân sút tốt nhất của tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Bộ ba trung vệ dự kiến là Xuân Mạnh, Thành Chung, Đoàn Văn Hậu. Cả 3 đều là những cái tên đã dạn dày kinh nghiệm trong những giải đấu quốc tế. Xuân Mạnh cùng Văn Hậu nếu cần cũng có thể dâng lên để tăng thêm nhân số cho các đợt tấn công.

Vị trí trong khung thành sẽ dành cho thủ thành Patrik Lê Giang trong bối cảnh Văn Lâm chưa thể trở lại. Patrik Lê Giang vừa có trận ra mắt tuyển Việt Nam và thể hiện phong độ ổn định.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam đấu với Timor Leste