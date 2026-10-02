Đội hình Việt Nam vs Pakistan: HLV Kim Sang-sik cất hết dàn nhập tịch, dùng 4 Việt kiều?

HLV Kim Sang-sik sẽ có những thay đổi trong đội hình.

Trận thua 0-2 trước Thái Lan khiến cho đội tuyển Việt Nam hết cơ hội tranh ngôi đầu bảng cũng như tấm vé lọt vào trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Nhưng đoàn quân áo đỏ vẫn còn mục tiêu giữ vững vị trí nhì bảng để hướng tới trận tranh hạng ba.

HLV Kim Sang-sik sẽ có những thay đổi trong đội hình xuất phát đội tuyển Việt Nam

Sau 2 màn “đại chiến” tiêu tốn rất nhiều sức lực trước Philippines và Thái Lan, HLV Kim Sang-sik sẵn sàng đưa ra hàng loạt sự điều chỉnh trong trận đấu với Pakistan nhằm quay vòng lực lượng đồng thời thử nghiệm một số phương án chiến thuật mới.

Dự kiến, 2 cầu thủ nhập tịch là Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc không góp mặt trong đội hình xuất phát (Nguyễn Xuân Son đã về Việt Nam để điều trị chấn thương). Một số cái tên chưa được ra sân nhiều sẽ được xếp đá chính.

Trong khung thành, thủ môn Trần Trung Kiên có thể được thay thế vị trí của Patrik Lê Giang. Dù Patrik Lê Giang đang duy trì phong độ ổn định, ông Kim cần một phương án dự phòng đáng tin cậy. Trung Kiên dù đã 2 lần vô địch AFF Cup nhưng mới chỉ ra sân đúng 1 trận cho ĐTQG. Trận đấu với Pakistan là cơ hội để thủ thành này tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế ở cấp độ cao nhất.

Phạm Xuân Mạnh sẽ trở lại để cùng Bùi Hoàng Việt Anh và Adou Minh hợp thành bộ ba trung vệ. Cánh trái vẫn dành cho Cao Pendant Quang Vinh, còn cánh phải sẽ được trao cho Lê Văn Đô.

Adou Minh đã chơi tốt trong 2 trận đấu với Philippines và Thái Lan

Tại AFF Cup 2026, Lê Văn Đô chỉ ra sân vỏn vẹn 27 phút trong cả giải đấu. Đây là thời điểm mà anh cần cho thấy khả năng ở vị trí chạy cánh phải để giảm tải cho Trương Tiến Anh.

Hàng tiền vệ, Lê Phạm Thành Long sẽ tiếp tục đá cặp với Võ Hoàng Minh Khoa. Trận đấu với Thái Lan chứng kiến Minh Khoa gặp nhiều khó khăn trước những cầu thủ kỹ thuật của đối phương. Nhưng đó cũng là những kinh nghiệm quý giá để tiền vệ 25 tuổi trưởng thành hơn.

Trên hàng công, Đình Bắc vẫn là cái tên không thể thiếu. Anh sẽ được HLV Kim Sang-sik trả về vị trí tiền đạo cánh trái quen thuộc. Vị trí này giúp Đình Bắc hoạt động một cách thoải mái hơn và phát huy được hết những ưu điểm về khả năng rê dắt và dứt điểm.

Đình Bắc sẽ tìm lại cảm giác ghi bàn trước Pakistan?

2 cái tên sát cánh cùng Đình Bắc trên hàng công là Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa. Williams Minh Hoàng sẽ xuất trận ở vị trí tiền đạo cánh trong khi Ngô Đăng Khoa thi đấu bên hành lang cánh phải.

Chỉ cần 1 điểm trước Pakistan, tuyển Việt Nam sẽ chắc chắn giữ được ngôi nhì bảng và tiến vào trận tranh hạng ba. Nhưng HLV Kim Sang-sik cùng học trò rõ ràng muốn 1 chiến thắng với màn trình diễn thuyết phục để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau trận thua Thái Lan.

Trận đấu Việt Nam vs Pakistan thuộc vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 16h00 ngày 2/10 tại SVĐ Gelora Bung Karno, Indonesia.