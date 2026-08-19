HLV Kim Sang-sik dự kiến có thay đổi trong đội hình xuất phát.

Trong buổi tập cuối cùng trước thềm trận đấu Việt Nam vs Malaysia, hậu vệ Văn Vĩ chỉ đi bộ, tập nhẹ và không mang giày. Với tình hình này, nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ tạm cất “thanh bảo kiếm” Văn Vĩ trên băng ghế dự bị và có sự điều chỉnh nơi cánh trái. Dự kiến, Đoàn Văn Hậu sẽ là người thay thế.

Việc thiếu vắng Văn Vĩ là tổn thất không nhỏ với tuyển Việt Nam. Cầu thủ đang khoác áo CLB Nam Định liên tục đá chính cả 5 trận từ đầu AFF Cup 2026. Đóng góp nổi bật nhất của Văn Vĩ là bàn thắng quan trọng vào lưới Indonesia mở ra chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Văn Vĩ không thể tập cùng toàn đội

Tuy vậy, Văn Hậu cũng cho thấy mình sẵn sàng nhập cuộc. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, thể hình, kinh nghiệm trận mạc cùng các pha xử lý tinh quái vẫn có thể giúp Văn Hậu đảm đương vai trò bên cánh trái tuyển Việt Nam.

Ở bên cánh đối diện, HLV Kim Sang-sik vẫn sẽ đặt niềm tin vào Trương Tiến Anh. Các vị trí hàng thủ dự kiến cũng không thay đổi với 3 trung vệ Xuân Mạnh, Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh và thủ môn Patrik Lê Giang. Cặp đôi tiền vệ trung tâm Hoàng Đức – Thành Long dự kiến cũng được giữ nguyên.

Trên hàng công, Nguyễn Xuân Son chắc suất đá chính sau bàn thắng vào lưới Malaysia ở lượt đi. Xuân Son giống như một “thỏi nam châm” thu hút các hậu vệ và khiến cho đội bạn không thể thoải mái đẩy cao đội hình.

Nguyễn Xuân Son sẽ tiếp tục "cái duyên" ghi bàn trước Malaysia?

Hỗ trợ cho Xuân Son là Đình Bắc và Tài Lộc. Đình Bắc cung cấp khả năng pressing mạnh mẽ, bền bỉ cùng những tình huống đột biến. Trong khi Tài Lộc giúp đội hình tuyển Việt Nam cân bằng hơn khi anh thi đấu linh hoạt, có thể lui về chơi như một tiền vệ thứ ba nếu cần.

Trận đấu Việt Nam vs Malaysia diễn ra lúc 20h00 ngày 19/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam đấu với Malaysia