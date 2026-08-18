Tuyển Thái Lan thua ngỡ ngàng Singapore ngay trên sân nhà, chật vật vào chung kết AFF Cup

Tuyển Singapore đã mang đến nhiều bất ngờ, khiến chủ nhà Thái Lan gặp phải vô vàn khó khăn tại trận bán kết lượt về AFF Cup 2026.

Tuyển Thái Lan nhập cuộc trên sân Rajamangala vào tối nay (18/8) với lợi thế dẫn 3-1 sau trận lượt đi. Đội chủ nhà lựa chọn cách nhập cuộc chậm rãi, trong khi Singapore phải đẩy đội hình lên cao ngay từ những phút đầu.

Mặt sân trơn do trời mưa khiến cả hai đội gặp không ít khó khăn trong các pha xử lý. Singapore cố gắng sử dụng những đường bóng bổng hướng tới Ilhan Fandi, trong khi Thái Lan chủ động phòng ngự từ giữa sân và sẵn sàng phạm lỗi từ xa để ngăn đối thủ tổ chức tấn công.

Phút 20, trọng tài phải kiểm tra VAR sau tình huống thủ môn Singapore băng ra ngoài vòng cấm để ngăn cản cầu thủ Thái Lan. Nếu đội khách mất người, trận đấu sẽ có bước ngoặt lớn. Tuy nhiên, đã không có thẻ đỏ nào được rút ra.

Đến phút 32, Thái Lan đưa được bóng vào lưới Singapore nhưng bàn thắng không được công nhận do Seksan rơi vào thế việt vị.

Singapore sau đó liên tục tạo ra sức ép. Phút 34, Ilhan Fandi có pha đánh đầu hiểm hóc, buộc thủ môn Thái Lan phải bay người cứu thua, đẩy bóng đi vọt xà ngang.

Những nỗ lực của đội khách cuối cùng cũng được đền đáp ngay trước khi hiệp một khép lại. Phút 45, thủ môn Thái Lan băng ra ngoài vòng cấm để cắt bóng nhưng không thể giải nguy.



Bóng tìm đúng vị trí của Harhys Stewart và cầu thủ Singapore lập tức tung cú sút từ ngoài vòng cấm vào lưới trống, mở tỷ số 1-0.

Bước sang hiệp hai, Thái Lan lập tức đẩy cao đội hình. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép và tạo ra những cơ hội nguy hiểm.

Phút 55, Seksan có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng không thể đưa bóng vào lưới. Chỉ 6 phút sau, Thái Lan cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ. Một pha phản công sắc bén giúp Thái Lan được hưởng phạt đền. Kakana không mắc sai lầm trên chấm 11m, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát 1-1.

Nhưng các cầu thủ Singapore không hề buông xuôi. Phút 65, Ryhan Stewart đưa bóng vào khu vực nguy hiểm và trong nỗ lực ngăn chặn, Pansa vô tình đá phản lưới nhà, giúp Singapore bất ngờ dẫn ngược 2-1.

Rơi vào thế khó, tuyển Thái Lan lập tức dồn lên đáp trả. Phút 64, Jarunongkran có cơ hội đối mặt thủ môn Singapore nhưng dứt điểm chệch cột dọc.

Đến phút 69, Teerasak đứng trước cơ hội rất tốt để ghi bàn thứ hai cho Thái Lan. Tuy nhiên, cú dứt điểm của anh lại đưa bóng tìm đến cột dọc.

Những phút còn lại, Thái Lan nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Singapore.

Chung cuộc, Singapore giành chiến thắng 2-1 trên sân Rajamangala. Dù vậy, với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận, Thái Lan vẫn là đội giành quyền vào chung kết AFF Cup 2026.

Tỉ số: Thái Lan 1-2 Singapore (chung cuộc: 4-3)

Đội hình xuất phát

Thái Lan: Kampol, Pansa, Bihr, Narubodin, Wanchai, Seksan, Sarach, Worachit, Teerasak, Picha, Gustavsson

Singapore: Izwan, Nur Adam, Harun, Mahler, Stewart, Shahiran, Nakamura, Harhys Stewart, Song Ui Young, Ilhan Fandi, Farhan

Bàn thắng:

Thái Lan: Kakana 61'

Singapore: Harhys Stewart 45', Pansa (phản lưới) 65'



