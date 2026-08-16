Đội hình Việt Nam vs Malaysia: Đình Bắc đá chính, 1 ngôi sao nhập tịch dự bị?

Đội tuyển Việt Nam cần một đội hình cân bằng trong cuộc đọ sức với Malaysia.

Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son trong đội hình xuất phát đội tuyển Việt Nam là điều được người hâm mộ chờ đón. Tiền đạo 29 tuổi trước đó đã không đá chính trong 2 trận gặp Indonesia và Campuchia. Tuy nhiên, khi đối đầu một Malaysia hừng hực khí thế, HLV Kim Sang-sik cần một tiền đạo giàu sức mạnh để tạo sức ép lên hàng thủ đội bạn.

Sát cánh với Xuân Son trên hàng công sẽ là Đình Bắc. Tầm hoạt động rộng, khả năng độc lập tác chiến cùng sự tích cực khi pressing tuyến đầu của Đình Bắc hiện rất quan trọng với hệ thống mà HLV Kim Sang-sik xây dựng.

Xuân Son sẽ trở lại đội hình xuất phát

Cái tên còn lại trong bộ ba hàng công dự kiến là Nguyễn Tài Lộc. So với Đỗ Hoàng Hên, Tài Lộc hứa hẹn mang tới sự cân bằng hơn cho thế trận của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Ninh Bình có thể lùi xuống chơi như một tiền vệ giúp tăng cường khả năng kiểm soát bóng và đa dạng các phương án tấn công cho đoàn quân áo đỏ.

Ở tuyến giữa, cặp đôi Hoàng Đức – Lê Phạm Thành Long là lựa chọn hợp lý nhất thời điểm hiện tại. Lê Phạm Thành Long đảm nhận nhiệm vụ phòng ngự từ xa, thu hồi bóng đồng thời điều tiết thế trận. Khi cần, anh cũng có thể tung ra những đường chuyền dài xuyên tuyến cho các tiền đạo băng lên phá bẫy việt vị.

HLV Kim Sang-sik cần duy trì sự cân bằng cho đội hình tuyển Việt Nam

Với Thành Long trên sân, Hoàng Đức sẽ được thoải mái hơn trong việc thể hiện khả năng sáng tạo. Những tình huống đi bóng xuyên thẳng vào trung lộ hay các đường chọc khe hiểm hóc là vũ khí mang tới sự đột biến. Ngoài ra, Hoàng Đức cũng rất lợi hại khi tung ra các pha dứt điểm từ xa.

Hệ thống phòng ngự - nơi HLV Kim Sang-sik ưu tiên sự ổn định – sẽ là những cái tên quen thuộc: bộ ba trung vệ Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Xuân Mạnh, 2 cánh Trương Tiến Anh, Văn Vĩ và thủ môn Patrik Lê Giang.

Trận đấu Malaysia vs Việt Nam diễn ra lúc 20h00 ngày 16/8 trên SVĐ Kuala Lumpur (Malaysia).