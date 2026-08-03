Đội tuyển Việt Nam cần những sự điều chỉnh khi đối đầu Indonesia.

Hàng tiền vệ đang là một vấn đề lớn đối với đội tuyển Việt Nam. Cặp đôi Quang Hải – Hoàng Đức nổi bật với khả năng hỗ trợ tấn công nhưng lại chưa thể mang tới sự cân bằng cho đội hình.

Trước Timor Leste và Singapore, đội tuyển Việt Nam có những thời điểm rơi vào thế bị động và đánh mất khu vực giữa sân. Khi khả năng đánh chặn từ xa không thực sự tốt, hàng thủ cũng đứng trước nguy cơ bị đối phương tấn công một cách trực diện hơn.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Indonesia lại đang sở hữu những tiền vệ chất lượng, đặc biệt là Thom Haye. Nếu như tuyến giữa để cho Thom Haye có nhiều không gian để thực hiện những đường chuyền hay tạt bóng, khung thành tuyển Việt Nam sẽ liên tục bị đe dọa.

Hàng tiền vệ tuyển Việt Nam cần có sự điều chỉnh

Phương án gia tăng nhân sự cho hàng tiền vệ mà HLV Park Hang-seo từng áp dụng ở vòng loại thứ hai và thứ ba World Cup 2022 có thể mang tới những gợi ý cho HLV Kim Sang-sik. Thời điểm đó, nhận thấy những vấn đề nơi tuyến giữa, thầy Park đã đổi sơ đồ từ 3-4-3 thành 3-5-2. Tuyển Việt Nam có thêm một tiền vệ trung tâm để kiểm soát thế trận tốt hơn.

HLV Kim Sang-sik đang kỳ vọng Nguyễn Tài Lộc có thể sắm vai trò một tiền vệ bổ sung khi chuyển sơ đồ sang 3-5-2. Với bộ ba Hoàng Đức, Quang Hải và Tài Lộc, đội tuyển Việt Nam sẽ không bị thua thiệt về nhân sự trong cuộc tranh chấp khu vực giữa sân với Indonesia.

Nguyễn Tài Lộc sẽ đá chính thay cho vị trí của Đình Bắc

Hoàng Đức sẽ chấp nhận chơi lùi thấp như một tiền vệ đánh chặn. Tiền vệ đang khoác áo CLB Ninh Binh chú trọng vào nhiệm vụ phòng ngự, thu hồi bóng và ít dâng cao hơn. Đây là nhiệm vụ Hoàng Đức từng làm dưới thời HLV Park Hang-seo.

Trong khi đó, Quang Hải và Tài Lộc giúp tuyển Việt Nam có những hướng triển khai bóng cân bằng hơn. Họ cũng tham gia tích cực trong các tình huống pressing ngay từ bên phần sân của đối phương.

Trên hàng công, cặp đôi Xuân Son – Hoàng Hên sẽ là lựa chọn của HLV Kim Sang-sik. Cả 2 chân sút này đều sở hữu khả năng độc lập tác chiến tốt. Họ cũng rất hiểu nhau mỗi khi tìm thấy khoảng trống để thực hiện các pha phối hợp. So với Timor Leste hay Singapore, Indonesia sở hữu những hậu vệ đáng gờm hơn nhiều. Do đó, cả Xuân Son và Hoàng Hên cần phải chắt chiu mọi cơ hội dứt điểm.

2 vị trí chạy cánh dự kiến vẫn thuộc về Văn Vĩ và Trương Tiến Anh. Đây là những phương án đảm bảo khả năng phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công. Bộ ba trung vệ sẽ là Thành Chung, Xuân Mạnh và Đoàn Văn Hậu. Vị trí trong khung thành dành cho thủ môn Patrik Lê Giang.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam đấu với Indonesia

Lần gần nhất tuyển Việt Nam thắng được Indonesia trên sân khách trong một giải đấu chính thức đã từ năm 2019 (thắng 3-1 tại vòng loại thứ hai World Cup 2022). Indonesia hiện tại đã khác nhiều nhờ vào dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu. Để có thể lấy được 3 điểm, tuyển Việt Nam đang rất cần một kỳ tích. Liệu kỳ tích có đến trên SVĐ Pakansari?