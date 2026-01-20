Đội hình U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Đình Bắc dự bị, người hùng SEA Games đá chính?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tại vòng bán kết U23 châu Á 2026 được ví von là cuộc so tài giữa hàng công đa dạng với hàng phòng ngự thép. Tuy vậy, HLV Kim Sang-sik hiểu rằng U23 Việt Nam cần giữ đôi chân trên mặt đất và nhập cuộc với sự thận trọng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc dự kiến vẫn sử dụng một đội hình cân bằng và không quá thiên về mặt trận tấn công.

Trên hàng công, Đình Bắc nhiều khả năng vẫn vắng mặt trong đội hình xuất phát. Chân sút đang khoác áo CLB CAHN tỏ ra hiệu quả khi vào sân thay người trong 3 trận đấu gần nhất. Và anh sẽ chờ đợi cơ hội nhập cuộc khi HLV Kim Sang-sik cần sự đột biến.

Vị trí cao nhất trong bộ ba tiền đạo dự kiến dành cho Ngọc Mỹ. Chân sút sinh năm 2004 sở hữu khả năng tì đè và làm tường, mở ra các khoảng trống cho đồng đội. Chính anh đã kiến tạo cho Đình Bắc ghi bàn quyết định vào lưới U23 Saudi Arabia.

Sát cánh cùng Ngọc Mỹ là Lê Phát và Thanh Nhàn. Cả Lê Phát và Thanh Nhàn đều hoạt động rộng, có những tình huống đi bóng lắt léo đồng thời nhanh nhạy trong việc phát hiện thời cơ để dứt điểm.

Thanh Nhàn sẽ có trận đá chính đầu tiên kể từ sau bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan để giành tấm HCV SEA Games 33

Bộ đôi tiền vệ vẫn là Thái Sơn – Xuân Bắc. Thái Sơn hiện đã được xóa thẻ vàng và không còn nỗi lo bị treo giò. 2 cánh thuộc về Minh Phúc – Văn Khang. Cặp đôi này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia tấn công và hỗ trợ phòng ngự trong trận tứ kết gặp U23 UAE.

Hàng thủ sẽ không có sự thay đổi. Thủ thành Trung Kiên kết hợp cùng bộ ba Hiểu Minh, Nhật Minh và Lý Đức trở thành những “tấm khiên” trước khung thành.

Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam).