Cựu danh thủ Trung Quốc: "U23 Việt Nam không mạnh bằng Uzbekistan, U23 Trung Quốc sẽ dễ đá hơn"

Tại vòng bán kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam chạm trán U23 Trung Quốc. Cả 2 đội đều vượt qua vòng tứ kết với những trận đấu kịch tính. U23 Việt Nam thắng 3-2 U23 UAE nhờ bàn thắng quyết định trong hiệp phụ. Còn U23 Trung Quốc đánh bại U23 Uzbekistan sau loạt đá luân lưu 11m.

Cựu danh thủ Xu Liang (Trung Quốc) nhận định về trận bán kết: "Đội tuyển U23 Việt Nam không mạnh bằng U23 Uzbekistan. U23 Trung Quốc sẽ dễ dàng hơn khi đối đầu với U23 Việt Nam so với U23 Uzbekistan.

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026

Thực ra, U23 Uzbekistan đã có rất nhiều cơ hội. U23 Trung Quốc không để thủng lưới trong trận tứ kết là điều may mắn. Nhưng liệu các bạn có nghĩ rằng U23 Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội như vậy trong trận đấu tiếp theo không? Tôi nghĩ là không.

Trong một trận đấu quan trọng như vòng bán kết, U23 Việt Nam không dám lơ là phòng ngự và chỉ tập trung tấn công. Liệu họ có sẵn sàng bỏ phòng ngự và chỉ tập trung tấn công ư? Tôi không tin điều đó. U23 Việt Nam cũng sợ thủng lưới trước U23 Trung Quốc. Do đó, một trận hòa 0-0 có thể xảy ra".

Xu Liang (áo xanh lá cây) khi còn thi đấu từng giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Trung Quốc và 2 lần lọt vào đội hình tiêu biểu Chinese Super League

Nếu tỉ số hòa 0-0 thực sự xuất hiện, 2 đội sẽ phải giải quyết thắng thua bằng loạt đá luân lưu 11m. U23 Trung Quốc có sự tự tin nhất định khi vừa thắng 4-2 U23 Uzbekistan ở loạt "đấu súng". Thủ môn Li Hao cũng cho thấy phong độ ấn tượng với một tình huống cản phá thành công cú sút penalty của đối phương.

Tuy nhiên, trong quá khứ U23 Việt Nam cũng từng là một cái tên đáng gờm trong những loạt đá luân lưu. Đoàn quân đỏ đã vượt qua U23 Iraq và U23 Qatar trên chấm 11m trong hành trình tiến vào trận chung kết U23 châu Á 2018.