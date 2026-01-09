Đội hình U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan: HLV Kim Sang-sik “giăng bẫy săn chim ưng”?

Chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan trong trận ra quân giúp U23 Việt Nam tạm thời đứng đầu bảng A giải U23 châu Á 2026. Ở lượt trận thứ hai, đoàn quân áo đỏ chạm trán U23 Kyrgyzstan.

Nhiều khả năng, HLV Kim Sang-sik sẽ giữ nguyên 11 vị trí trong đội hình xuất phát. Nhưng U23 Việt Nam với lợi thế điểm số trong tay có thể lựa chọn một cách nhập cuộc khác so với trận gặp U23 Jordan. Biệt danh của U23 Kyrgyzstan là “Chim ưng trắng”. Và HLV Kim Sang-sik sẽ “giăng bẫy” bằng thế trận phòng ngự phản công sở trường để tìm kiếm cơ hội tung ra đòn đánh quyết định.

Với thế trận ưu tiên sự chắc chắn, nhiệm vụ dành cho thủ môn Trung Kiên rất quan trọng. Thủ thành đang khoác áo HAGL được dự báo sẽ phải làm việc bận rộn ở cuộc đọ sức với U23 Kyrgyzstan. Bộ ba trung vệ Hiểu Minh, Nhật Minh và Phạm Lý Đức cũng phải sẵn sàng đối mặt với thử thách.

3 trung vệ Hiểu Minh, Nhật Minh và Phạm Lý Đức đóng vai trò quan trọng trong đội hình U23 Việt Nam

Những tình huống đánh chặn từ xa của cặp đôi tiền vệ Xuân Bắc – Thái Sơn cũng rất cần thiết. 2 cầu thủ này đã hoạt động hiệu quả trong trận gặp U23 Jordan. Họ có tổng cộng 9 lần thu hồi bóng, 4 lần phá bóng và 2 lần cắt bóng thành công. Tuy nhiên, Thái Sơn cần lưu ý về các tình huống tranh chấp bởi anh đã nhận 1 thẻ vàng trong ngày ra quân.

2 bên cánh, Phi Hoàng và Minh Phúc cần đảm bảo sự cân bằng trong việc phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công. Cả 2 đều đã được HLV Kim Sang-sik rút ra nghỉ sớm ở trận ra quân để giữ sức cho cuộc đọ sức với U23 Kyrgyzstan.

Trên hàng công, bộ ba Đình Bắc – Lê Phát – Văn Khang là lựa chọn hợp lý. Đình Bắc và Văn Khang đều sở hữu kinh nghiệm trận mạc dày dặn cũng như bản lĩnh thi đấu trước các đối thủ lớn. Đình Bắc đã ghi bàn vào lưới U23 Jordan, trong khi Văn Khang kiến tạo cho Hiểu Minh lập công. Còn tiền đạo 18 tuổi Lê Phát tiềm ẩn khả năng bùng nổ nhờ những pha xử lý cá nhân sáng tạo.

Một kết quả tốt trước U23 Kyrgyzstan sẽ mở đường cho U23 Việt Nam tiến vào vòng tứ kết. Những tính toán đặc biệt của HLV Kim Sang-sik liệu có tiếp tục mang tới thành công, hãy chờ xem!

Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan diễn ra lúc 21h00 ngày 9/1.