Đội hình U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Mất 2 trụ cột hàng thủ, HLV Kim Sang-sik “xoay bài” ra sao?

Hàng thủ là nơi chịu tổn thất lớn nhất trong đội hình U23 Việt Nam. Hiểu Minh gặp chấn thương, Lý Đức nhận án treo giò, HLV Kim Sang-sik mất đi 2 trong 3 trung vệ thường xuyên đá chính.

Trong tay nhà cầm quân người Hàn Quốc lúc này chỉ còn đúng 3 trung vệ và nhiều khả năng ông sẽ điền tên cả 3 vào đội hình xuất phát. Hiểu Minh thi đấu ở trung tâm hàng thủ, Đức Anh chơi trung vệ lệch trái trong khi Lê Văn Hà chơi lệch phải. Vị trí trong khung thành vẫn sẽ thuộc về thủ môn Trung Kiên.

HLV Kim Sang-sik gặp khó khăn về lực lượng trước thềm trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026.

Với hàng thủ tương đối mong manh, nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự của cặp đôi tiền vệ trung tâm là rất quan trọng. Thái Sơn dự kiến đá chính nhưng đối tác của anh có thể sẽ là Nguyễn Thái Quốc Cường thay vì Xuân Bắc. 2 vị trí chạy cánh sẽ được giữ nguyên với Văn Khang cánh trái và Minh Phúc cánh phải.

Hàng công U23 Việt Nam cũng khó có được lựa chọn ưng ý nhất. Đình Bắc có vẻ vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đã đeo bám suốt từ đầu giải. Trong khi đó “gà son” Thanh Nhàn cũng chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Dự kiến, HLV Kim Sang-sik sẽ sử dụng hàng công giống với trận gặp U23 Trung Quốc. Ngọc Mỹ là người chơi cao nhất, hỗ trợ cho anh là cặp đôi Công Phương – Nguyễn Lê Phát.

Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc diễn ra lúc 22h00 ngày 23/1 (giờ Việt Nam).