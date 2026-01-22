U23 Thái Lan liên tục “hụt hơi” trước U23 Việt Nam, Madam Pang công bố kế hoạch độc nhất vô nhị

Những năm gần đây, thành tích của U23 Thái Lan đi xuống rõ rệt. Họ đã trắng tay trong 4 kỳ SEA Games liên tiếp. Trong năm 2025, U23 Thái Lan phải ngậm ngùi nhìn U23 Việt Nam thâu tóm chức vô địch ở 2 giải đấu khu vực là U23 Đông Nam Á và SEA Games.

Thành tích của Voi chiến tại đấu trường châu Á cũng không khả quan hơn. Tại giải U23 châu Á 2026, trong khi U23 Việt Nam vào tới bán kết thì U23 Thái Lan phải dừng bước ngay từ vòng bảng mà không thắng nổi trận nào.

Để gấp rút cải thiện thành tích của U23 Thái Lan, Madam Pang – chủ tịch LĐBĐ Thái Lan – đã đưa ra một bản kế hoạch độc nhất vô nhị. Theo đó, giải U21 vô địch Thái Lan dự kiến cho phép sử dụng cầu thủ trên 21 tuổi và thậm chí có cả ngoại binh.

Madam Pang mong muốn nâng cao sức cạnh tranh của đội U23 Thái Lan nói riêng và các đội tuyển trẻ Thái Lan nói chung trong tương lai gần

Được thành lập từ năm 2025, giải U21 vô địch Thái Lan có 12 CLB tham dự. Các đội bóng hàng đầu như Buriram, Bangkok United hay Port FC đều cử đại diện góp mặt. Độ tuổi quy định cho các cầu thủ dự giải là U21.

Theo quan điểm của Madam Pang, các cầu thủ trẻ cần được thử thách ở một mức độ cao hơn nhằm tiến bộ nhanh chóng. Chính vì thế, đề xuất của bà là từ mùa giải 2026 cho phép mỗi CLB đăng ký 4 cầu thủ trên 21 tuổi vào danh sách thi đấu. Đặc biệt, 1 trong 4 cầu thủ quá tuổi này có thể là ngoại binh. Sự xuất hiện của những cầu thủ dày dặn trận mạc được đánh giá sẽ giúp mang tới nhiều bài học bổ ích cho các tài năng trẻ.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng việc đăng ký các cầu thủ quá tuổi sẽ làm thu hẹp cơ hội ra sân của các tài năng trẻ và biến giải đấu trở thành cuộc đua thành tích thay vì là sân chơi mang tính cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.