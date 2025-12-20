Đội hình U22 Việt Nam "xả vai" cầu thủ: Nói là diễn viên hay người mẫu chắc cũng tin!

Đã Trung Kiên lại còn Đình Bắc, ai cũng... đẹp quá xá.
Các cầu thủ U22 Việt Nam đã có màn trình diễn vô cùng mãn nhãn và cảm xúc tại SEA Games 33. Mỗi người đều để lại dấu ấn cũng như cho thấy sự trưởng thành qua từng trận đấu, đem đến sự bùng nổ cuối cùng với HCV môn bóng đá nam.
Song rời sân cỏ với những pha bứt tốc, va chạm căng thẳng hay cú dứt điểm nét căng, dàn hot boy U22 Việt Nam ngoài đời lại mang một hình ảnh hoàn toàn khác. Không còn quần đùi áo số thấm mồ hôi, các cầu thủ xuất hiện trong phong cách đời thường đơn giản, gọn gàng nhưng càng làm bật lên visual sáng bừng.
Đặc biệt lợi thế về thể hình khi ai cũng cao 1m8 - 1m9, body “múi sầu riêng” săn chắc, từng khối rõ nét cũng giúp họ nổi bật hơn. Thậm chí nhiều người còn nói đùa rằng khi đặt dàn cầu thủ U22 ngoài đời, nếu có ai nhầm lẫn họ là người mẫu hay diễn viên thì cũng chẳng có gì lạ. Bởi thần thái và vóc dáng của các chiến binh sao vàng hiện tại đã vượt “chuẩn” cầu thủ quen thuộc trong mắt công chúng.