Đội hình U22 Việt Nam vs U22 Lào: HLV Kim Sang-sik “nhấn ga”, tạo sức ép lớn lên Malaysia?

Ngày 3/12 16h00 U22 Việt Nam vs U22 Lào (SVĐ Rajamangala)

Tại SEA Games 33, U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng U22 Lào và U22 Malaysia. Chiến thắng là mục tiêu bắt buộc đối với U22 Việt Nam trong trận ra quân vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 gặp U22 Lào. Không những vậy, đoàn quân áo đỏ còn cần tạo ra tỉ số cách biệt để có được hiệu số bàn thắng tốt, tạo sức ép lên đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U22 Malaysia.

Theo thể thức chia bảng với của SEA Games, chỉ đội đầu bảng chắc chắn giành vé vào bán kết. Chính vì thế, bên cạnh 3 điểm, việc tích lũy hiệu số bàn thắng cũng quan trọng không kém.

HLV Kim Sang-sik bày tỏ quyết tâm giành trọn 3 điểm

Lịch thi đấu mang tới những lợi thế nhất định cho U22 Việt Nam. Sau trận gặp U22 Lào, “Những chiến binh Sao Vàng” có tới hơn 1 tuần nghỉ ngơi rồi mới chạm trán U22 Malaysia. Chính vì thế, HLV Kim Sang-sik không cần lo ngại về vấn đề thể lực và có thể tung ra đội hình mạnh để hướng tới kết quả mong muốn trong trận ra quân.

Bộ ba tiền đạo đá chính dự kiến là Quốc Việt, Đình Bắc và Thanh Nhàn. Những chân sút này đều khá giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và đạt được sự ăn ý trong các pha phối hợp. Quốc Việt từng ghi bàn vào lưới U22 Lào ở SEA Games 32 năm 2023.

Quốc Việt từng ghi bàn vào lưới U22 Lào tại SEA Games 32

Cặp đôi tiền vệ dự kiến là Xuân Bắc – Thái Sơn. HLV Kim Sang-sik kỳ vọng các phương án thay thế có thể giúp U22 Việt Nam vơi đi nỗi lo khi Văn Trường phải vắng mặt vì chấn thương.

2 cánh sẽ dành cho Khuất Văn Khang và Võ Anh Quân – những cầu thủ thiên về tấn công. Cặp đôi này cung cấp nhiều lựa chọn trong các tình huống tấn công, giúp U22 Việt Nam xuyên thủng được hàng thủ tầng lớp của đội bạn.

Ở hàng thủ, ông Kim cần sự ổn định. Vì lẽ đó, bộ tứ quen thuộc bao gồm thủ môn Trung Kiên và 3 trung vệ Hiểu Minh, Nhật Minh và Phạm Lý Đức sẽ đá chính.