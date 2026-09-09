Đội hình tiêu biểu AFF Cup 2026: Tuyển Việt Nam lập siêu kỷ lục, Thái Lan chỉ có 1 suất

Đội tuyển Việt Nam lập kỷ lục trong cuộc bầu chọn tại AFF Cup 2026.

Trang chủ AFF Cup đã công bố kết quả cuộc bầu chọn đội hình tiêu biểu AFF Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam lập kỷ lục về số lượng cầu thủ góp mặt trong đội hình tiêu biểu ở một kỳ AFF Cup với 10/11 vị trí. Đây là kết quả không bất ngờ khi đoàn quân áo đỏ thể hiện phong độ ấn tượng xuyên suốt giải đấu. Đội tuyển Việt Nam thắng 6, hòa 2 trên hành trình giành chức vô địch, đồng thời ghi nhiều bàn thắng (21 bàn) và thủng lưới ít nhất (3 bàn).

Đội hình tiêu biểu AFF Cup 2026

Danh sách các tuyển thủ Việt Nam lọt vào đội hình tiêu biểu bao gồm: thủ môn Patrik Lê Giang, 4 hậu vệ Xuân Mạnh, Văn Hậu, Thành Chung, Văn Vĩ, 3 tiền vệ Hoàng Đức, Quang Hải, Hai Long và 2 tiền đạo Xuân Son, Đình Bắc. Cái tên duy nhất không đến từ tuyển Việt Nam xuất hiện trong đội hình là Teerasak Poeiphimai (Thái Lan). Các đội tuyển như Malaysia, Singapore hay Indonesia đều không có cầu thủ nào.

Trước đó tại AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam từng áp đảo ở đội hình tiêu biểu nhưng chỉ có 7 cái tên (Đình Triệu, Bùi Hoàng Việt Anh, Bùi Tiến Dũng, Hai Long, Quang Hải, Tiến Linh và Xuân Son). Còn tại AFF Cup 2022, đoàn quân áo đỏ đóng góp 4 cầu thủ: Văn Lâm, Văn Hậu, Hoàng Đức và Tiến Linh.

Trở lại với AFF Cup 2026, tuyển Việt Nam cũng chiếm tới 3/4 giải thưởng cá nhân, bao gồm: Thủ môn xuất sắc nhất - Patrik Lê Giang, Cầu thủ xuất sắc nhất - Đình Bắc, Vua phá lưới - Xuân Son đồng hạng với Đình Bắc.