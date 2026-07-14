Đội hình Pháp vs Tây Ban Nha, bán kết World Cup: "Xạ thủ" siêu cấp đấu bậc thầy kiểm soát

Đội hình dự kiến Pháp vs Tây Ban Nha, bán kết World Cup 2026.

Toàn thắng cả 5 trận, ghi tới 16 bàn thắng và mới nhận 2 bàn thua, hệ thống mà HLV Deschamps xây dựng cho đội tuyển Pháp tại World Cup 2026 đang vận hành cực tốt. Nhà cầm quân 57 tuổi - vốn ưu tiên sự ổn định - nhiều khả năng sẽ không có thay đổi trong đội hình xuất phát ở trận bán kết World Cup 2026.

Hàng phòng ngự vẫn là thủ môn Mike Maignan cùng bộ tứ vệ Digne, Saliba, Upamecano và Kounde. Cặp đôi tiền vệ trung tâm dự kiến là Kone và Rabiot. Dù Tchouameni đã trở lại sau chấn thương, HLV Deschamps vẫn chưa thể mạo hiểm xếp tiền vệ này đá chính ngay lập tức. Vị trí tiền vệ tấn công thuộc về Olise - người đang đứng đầu về số pha kiến tạo tại World Cup 2026 (5 kiến tạo).

Ở hàng công, bộ ba "siêu xạ thủ" Mbappe, Dembele và Doue sẽ sát cánh cùng nhau. Sự đáng sợ của bộ ba này nằm ở chỗ họ vừa độc lập tác chiến được nhưng cũng rất ăn ý khi phối hợp với nhau. Sức ép của Mbappe, Dembele và Doue có thể khiến bất cứ hàng thủ cũng phải lung lay.

Đội hình dự kiến đội tuyển Pháp

Bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha như thường lệ sẽ muốn tận dụng tối đa khả năng kiểm soát bóng của tuyến giữa để làm chủ trận đấu và hạn chế tối đa sự nguy hiểm đến từ các tiền đạo tuyển Pháp.

Nhiều khả năng, HLV Luis de la Fuente sẽ đưa Pedri trở lại đội hình xuất phát để chơi bên cạnh Rodri và Dani Olmo. So với Fabian Ruiz, Pedri được đánh giá phù hợp với thế trận kiểm soát hơn. Ngoài ra, anh cũng có sự kết nối tốt với các đồng đội tại Barcelona. Tuy nhiên, phong độ của Pedri tại World Cup 2026 vẫn là một dấu hỏi. Ở cả 2 trận đấu với Bồ Đào Nha và Bỉ, anh đều có những pha mất bóng rất nguy hiểm.

Ngoài thay đổi nói trên, đội hình ra sân của Tây Ban Nha trong trận bán kết World Cup dự kiến sẽ giữ nguyên so với trận tứ kết gặp Bỉ.

Đội hình dự kiến đội tuyển Tây Ban Nha

Trận đấu bán kết World Cup 2026 Pháp vs Tây Ban Nha diễn ra lúc 02h00 ngày 15/7 (giờ Việt Nam).