"Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" mất 3 năm để được ra rạp

Mới đây, đoàn làm phim điện ảnh " Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" đã có buổi gặp gỡ báo chí tại TP.HCM để giới thiệu về dự án.

Phim do Lương Đình Dũng đạo diễn với sự góp mặt của dàn diễn viên: Nguyễn Xuân Thắng (Quán quân The Next Gentlemen 2024), Bé Quyên (top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022), Yu Dương (Lời nguyền huyết ngải), Hứa Vĩ Văn trong vai một nhà báo si tình đi tìm cô bạn gái mất tích…

Chia sẻ tại sự kiện, ê-kíp làm phim cho biết, " Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" đã mất tới 3 năm từ lúc thực tế tìm bối cảnh, tìm diễn viên, quay và được ra rạp.

Ê-kíp phải làm việc trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt ở miền Bắc nhưng chính thời tiết lạnh giá đã góp phần tạo nên bầu không khí u ám, phù hợp với chất kinh dị – tâm lý của tác phẩm.

Êkíp làm phim vừa có buổi show case tại TPHCM.

Dự án này đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lương Đình Dũng sau 3 bộ phim đã ra mắt gồm: Cha cõng con, 578 - Phát đạn của kẻ điên và Thành phố ngủ gật . Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên anh thử sức ở thể loại kinh dị.

Phim xoay quanh câu chuyện về chàng trai tên Bảo, làm nghề sửa xe và đồng thời sở hữu một ga-ra xe hơi cũ. Khi tháo dỡ một chiếc xe từ thập niên 90, Bảo vô tình đánh thức một thế lực tà ác, kéo theo hàng loạt sự kiện kỳ dị xảy đến với anh và những người xung quanh.

Cùng với sự có mặt của Hứa Vĩ Văn, bí mật từ quá khứ đội mồ sống dậy, bóc trần những góc khuất của lòng tham và sự tàn bạo nơi con người.

Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết, anh tập trung khai thác yếu tố kinh dị từ nỗi sợ nguyên bản của con người. Bởi đó mới là thứ hấp dẫn khán giả và tạo khác biệt với phim cùng thể loại.

Trước câu hỏi về áp lực doanh thu và sự cạnh tranh cao với các phim Việt khác cũng phát hành vào tháng 9, đạo diễn Lương Đình Dũng cho rằng thời điểm nào cũng có sự cạnh tranh và nó cũng là điều bình thường.

"Bản thân tôi và ê-kíp đã dành hết tâm huyết nấu một "món ngon" và hy vọng công chúng sẽ yêu thích. Tôi mong tất cả các phim Việt ra rạp đều thắng lợi để các nhà làm phim có động lực làm thêm những tác phẩm hay, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khán giả trong nước" .

Một số hình ảnh trong phim.

Ngoài ra, nam đạo diễn còn kỳ vọng phim không chỉ gây tiếng vang trong nước mà còn có cơ hội tranh tài tại các liên hoan phim quốc tế lớn và được phát hành tại 51 quốc gia trên thế giới.

" Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" được gắn nhãn T18 (dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên) dự kiến khởi chiếu từ ngày 26/9 tại các rạp trên toàn quốc.