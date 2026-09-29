Đổi điện thoại mới: Vì sao cần phải xác thực khuôn mặt gấp trong 2 giờ nếu không muốn bị khóa SIM?

Từ ngày 15/6, khi chuyển SIM sang thiết bị di động khác, người dùng cần thực hiện xác thực sinh trắc học theo quy định mới nhằm bảo vệ thuê bao, hạn chế nguy cơ SIM bị lợi dụng để thực hiện các hành vi gian lận, lừa đảo.

Theo Điều 8, Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, khi SIM được chuyển sang một thiết bị khác, chủ thuê bao cần thực hiện xác thực lại khuôn mặt (sinh trắc học) trong vòng 2 giờ. Thông tin sinh trắc học phải được đối chiếu, bảo đảm phù hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân (CCCD) đã được nhà mạng lưu trữ theo quy định.

Nếu bỏ lỡ khung thời gian này, nhà mạng sẽ lập tức tiến hành khóa liên lạc một chiều bao gồm gọi đi, nhắn tin và truy cập dữ liệu mạng. Tình trạng khóa hai chiều sẽ được áp dụng sau 30 ngày kể từ thời điểm khóa một chiều, khiến điện thoại hoàn toàn tê liệt chức năng viễn thông.

Người dùng chú ý xác thực sinh trắc học ngay sau khi đổi điện thoại để tránh bị khóa SIM

Cụ thể theo Thông tư 08, xác thực sinh trắc học là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm người chuyển SIM sang thiết bị mới là chính chủ thuê bao. Trường hợp không hoàn tất xác thực, nhà mạng sẽ tạm dừng dịch vụ và xử lý thuê bao theo lộ trình quy định:

- Sau 02 giờ: Khóa 1 chiều (khóa chiều gọi đi, tin nhắn và dữ liệu).

- Sau 30 ngày (kể từ ngày bị khóa 1 chiều): Khóa 2 chiều (khóa toàn bộ chức năng nghe, gọi, nhắn tin và dữ liệu).

- Sau 05 ngày tiếp theo: Nhà mạng sẽ thanh lý hợp đồng và thu hồi số thuê bao vĩnh viễn.

Vì vậy, người dùng nên hoàn tất xác thực ngay sau khi chuyển SIM sang thiết bị mới để bảo đảm liên lạc không bị gián đoạn.

Đối với trường hợp không hoàn tất xác thực, nhà mạng có thể khóa SIM, cao nhất là thu hồi số vĩnh viến

Quy định này nhằm mục đích tạo một lớp bảo vệ tài sản cho chính chủ thuê bao sử dụng dịch vụ. Trong thời gian qua, thủ đoạn đánh cắp thiết bị hoặc tráo đổi SIM diễn ra hết sức tinh vi. Khi chiếm được SIM của nạn nhân, kẻ gian có thể dễ dàng nhận mã OTP để xâm nhập vào các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử hay chiếm đoạt các tài khoản mạng xã hội nhằm mục đích lừa đảo người thân.

Việc yêu cầu xác thực khuôn mặt trên thiết bị mới sẽ chặn đứng hoàn toàn rủi ro này. Kẻ gian dù có lấy được SIM vật lý cũng không thể kích hoạt sử dụng trên điện thoại lạ vì không vượt qua được bước đối chiếu sinh trắc học với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ảnh: Viettel

Nhà mạng Viettel cũng hướng dẫn khách hàng có thể chủ động xác thực ngay trên ứng dụng Viettel Tammi một cách nhanh gọn, miễn phí.

4 bước xác thực thông tin đối với khách hàng Viettel:

Bước 1: Mở ứng dụng Viettel Tammi và đăng nhập bằng số điện thoại vừa thực hiện đổi máy.

Bước 2: Chọn chức năng “Xác thực đổi máy” (gõ “Xác thực đổi máy” vào ô tìm kiếm trên ứng dụng hoặc chọn tab MyViettel và truy cập tiện ích “Xác thực đổi máy”).

Bước 3: Chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn của hệ thống (trong một số trường hợp do chất lượng hình ảnh chưa bảo đảm, khách hàng cần thực hiện quét NFC trên căn cước công dân để hoàn tất xác thực).

Bước 4: Chờ hệ thống kiểm tra thông tin và thông báo “Xác thực thành công”.

Riêng đối với tệp khách hàng lớn tuổi không quen sử dụng điện thoại thông minh, các nhà mạng vẫn duy trì phương án hỗ trợ trực tiếp. Người dùng chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân đến điểm giao dịch gần nhất để được nhân viên hỗ trợ đối chiếu dữ liệu, hoặc gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng để nhận hướng dẫn chi tiết, tránh tình trạng gián đoạn liên lạc ngoài ý muốn.

Nguồn: Viettel Telecom