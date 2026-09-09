Đôi dép gây tranh cãi nhất lúc này: Phụ huynh được giáo viên đến tận nhà xin lỗi nhưng sao cộng đồng mạng lại hiếm người bênh vực?

Có lẽ điều đáng tiếc nhất trong những câu chuyện như thế này là khi một lời góp ý đáng lẽ có thể được giải quyết bằng một cuộc trò chuyện bình tĩnh lại trở thành tranh cãi trên mạng xã hội.

Mạng xã hội mới đây xôn xao trước câu chuyện của một phụ huynh có con vừa vào lớp 1. Ngay từ buổi học thứ hai, cô giáo chủ nhiệm đã liên hệ trao đổi khi thấy bé viết ngược số, tiếp thu chậm hơn các bạn và nhiều ngày liền mang dép trái. Đáp lại, người mẹ giải thích gia đình muốn rèn tính tự lập nên để con tự làm mọi việc. Trong khi đó, cô giáo cho rằng tự lập không đồng nghĩa với buông tay; trẻ vẫn cần được người lớn quan sát và uốn nắn khi thao tác sai.

Bất bình trước lời nhắc nhở, người mẹ đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội nhằm tìm kiếm sự cảm thông. Tuy nhiên, dư luận lại phản ứng ngược với kỳ vọng của chị. Đa số ý kiến đều cho rằng lời nhắc của cô giáo xuất phát từ sự quan tâm có trách nhiệm, chứ không hề có ý chê trách học trò. Dù vậy, theo thông tin lan truyền sau đó, cô giáo vẫn phải tìm đến tận nhà để xin lỗi phụ huynh nhằm xoa dịu vụ việc.

Đoạn tin nhắn gây tranh cãi

Tự lập không đồng nghĩa với phó mặc

Bước vào lớp 1 là bước ngoặt lớn, nơi giáo viên đảm nhận vai trò trang bị kiến thức, hướng dẫn nội quy và giúp trẻ hòa nhập tập thể. Thế nhưng, nhà trường không thể thay thế hoàn toàn vai trò rèn luyện nếp sống gia đình.

Đi dép đúng chiều, mặc quần áo gọn gàng, tự sắp xếp đồ dùng cá nhân hay biết chào hỏi… tưởng chừng là những việc nhỏ nhặt, nhưng lại là nền tảng hình thành ý thức tự lập. Tự lập ở lứa tuổi lên sáu cần được hiểu là trẻ chủ động thực hiện dưới sự đồng hành, chỉ dẫn của người lớn, chứ không phải sự phó mặc hoàn toàn.

Mỗi đứa trẻ bước vào môi trường học đường với một vạch xuất phát và tốc độ thích nghi khác nhau. Có em đã thạo mặt chữ, có em chập chững làm quen; có em tự giác, có em vẫn cần nhắc nhở liên tục. Việc con tiếp thu chậm hơn bạn bè không đồng nghĩa với kém cỏi. Thay vì cảm thấy tổn thương hay phòng thủ trước lời nhận xét của giáo viên, phụ huynh nên xem đó là tín hiệu cần thiết để kịp thời hỗ trợ con.

Cần sự thấu hiểu từ hai phía

Một lớp học có hàng chục học sinh. Dù tâm huyết đến đâu, một giáo viên cũng khó lòng bao quát từng sinh hoạt cá nhân của từng em như cha mẹ chăm sóc con tại nhà. Việc đòi hỏi người dạy vừa truyền tải kiến thức, vừa quán xuyến mọi nếp sinh hoạt, trong khi gia đình đứng ngoài cuộc là điều thiếu thực tế.

Ở chiều ngược lại, sự khéo léo từ phía người thầy cũng đóng vai trò then chốt. Những góp ý về hạn chế của trẻ sẽ dễ tạo được sự đồng thuận hơn nếu được truyền tải bằng thái độ thiện chí, nhẹ nhàng và tập trung vào giải pháp thay vì liệt kê lỗi sai.

Điều đáng tiếc nhất sau mỗi ồn ào học đường là những cuộc trao đổi mang tính xây dựng lại bị đẩy thành tranh cãi đối đầu trên mạng xã hội. Trẻ nhỏ không chỉ học qua sách vở, mà còn lớn lên từ chính cách ứng xử giữa những người lớn xung quanh mình. Chỉ khi nhà trường và gia đình gạt bỏ tâm lý hơn thua để cùng nhìn về một hướng, đứa trẻ mới thực sự có được điểm tựa vững chắc để trưởng thành.