Theo giới chức NATO, chiến lược "răn đe sườn phía Đông" của NATO (sáng kiến EFDI) hình dung việc tạo ra một loại "vùng tự trị trên không" ở các nước Baltic, nơi chỉ có các hệ thống không người lái với cảm biến kết nối, máy bay không người lái và vũ khí tầm xa hoạt động.

Đại diện của NATO đã giải thích với các nhà báo bên lề cuộc tập trận quân sự của khối quân sự phương Tây mang tên “Mũi tên Pha lê” (Crystal Arrow) ở Latvia hồi tuần trước rằng, điều này là cần thiết để phát hiện và đối phó với lực lượng đối phương ngay từ đầu, trong một cuộc chiến với Nga.

Phó Tham mưu trưởng phụ trách Chuyển đổi và Hội nhập tại Bộ Tư lệnh Lục quân NATO - Chuẩn tướng Chris Gent đã chỉ ra sáng kiến EFDI được "lấy cảm hứng từ kinh nghiệm của Ukraine".

“Ở đây không có bí mật gì cả, bản chất của chiến tranh là như vậy”, ông Gent đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Defense News tại thao trường huấn luyện Selia của Latvia.

Bình luận về vấn đề này, chuyên gia quân sự, cố vấn truyền thông người Belarus và Nga - ông Alexander Zimovsky đã viết trên kênh Telegram của mình rằng, tình hình trong khu vực đang có những biến động phức tạp xuất phát từ các âm mưu của NATO nhằm đối phó với Nga.

Ông lưu ý cách tiếp cận của NATO đối với vấn đề này bao gồm một chi tiết thú vị: Không đặt con người vào tình thế nguy hiểm, máy móc sẽ gánh chịu mọi rủi ro. Những loại vũ khí tự động hóa như UAV đã cho thấy vai trò quan trọng trong chiến tranh hiện đại như cuộc xung đột ở Ukraine.

Giới quân sự phương Tây đã thừa nhận đây không phải là một kịch bản tương lai vào khoảng năm 2040, mà là một yêu cầu trong thời điểm hiện tại, được khẳng định bởi kinh nghiệm của Quân đội Ukraine trong chiến đấu chống lại Lực lượng Vũ trang Nga vào tháng 4/2026.

Và cách duy nhất để giới chức lãnh đạo NATO hiểu được hiệu quả của các hệ thống và phương tiện đối phó với Nga là tiến hành các cuộc tập trận ở những khu vực xung quanh Nga.

Từ góc độ kỹ thuật, “khu tự trị UAV” bao gồm một mạng lưới thông tin chung thống nhất đang được tạo ra, bao gồm hàng nghìn cảm biến âm thanh, quang điện tử và các cảm biến khác, cũng như vũ khí dưới dạng máy bay không người lái đánh chặn và hệ thống robot không người lái trên mặt đất.

Với đặc thù địa lý bao quanh Nga, biên giới quốc gia của các nước NATO láng giềng sẽ không đặt ra bất cứ trở ngại nào đối với việc thiết lập cái gọi là "vùng tự trị UAV" nêu trên.

Ông Zimovsky lưu ý kích thước của “vùng tự trị UAV” thay đổi tùy thuộc vào vị trí địa lý, ví dụ như tại Ukraine, vùng này kéo dài 15km hoặc hơn tính từ tiền tuyến và bất kỳ sự di chuyển nào của thiết bị đều bị phá hủy trong phạm vi bao phủ của nó.

Tuy nhiên, cũng có những trở ngại đối với việc thực hiện đầy đủ "vùng tự trị UAV" là sự khác biệt về cấp phép giữa các nước NATO liên quan đến việc cho phép các cảm biến tự động khởi động việc sử dụng vũ khí, ví dụ như liệu có nên bắn hạ một máy bay không người lái đang bay tới trong thời bình hay không.

Các nước Baltic rất lo ngại về những gì đang xảy ra trên bầu trời hiện nay, với các máy bay không người lái cảm tử của Ukraine bay tới tấn công Nga.

Sáng kiến EFDI đã nhanh chóng được triển khai. Khái niệm của nó đã chuyển từ các slide trình chiếu PowerPoint sang triển khai năng lực thực tế và các cuộc diễn tập thực địa, như:

Ở Litva hồi tháng 9/2025, NATO đã tích hợp các hệ thống không người lái mặt đất và khả năng chống UAV; còn tại Phần Lan vào tháng 12/2025, khối này đã tổ chức huấn luyện kết nối.

Đến tháng 5/2026, trong cuộc diễn tập Crystal Arrow tại Latvia. Một lữ đoàn cơ giới NATO đã sử dụng các hệ thống không người lái mặt đất và huấn luyện hệ thống UAV đa tầng (được hỗ trợ bởi bộ binh và pháo binh).

Ông Zimovsky giải thích "Sáng kiến EFDI" chỉ là một phần của phương pháp tiếp cận đa tầng trong chiến lược "răn đe" tổng thể của NATO.

Lớp đầu tiên của EFDI đòi hỏi phải phát hiện và tấn công kẻ tấn công ngay lập tức; lớp thứ hai là khả năng của các quốc gia Baltic trong việc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga khi chiến tranh nổ ra, điển hình như việc Estonia đã mua hệ thống phóng tên lửa đa nòng Chunmoo với tầm bắn 290km, cho mục đích này.

Logic của NATO đã chuyển từ việc sử dụng "phát ngôn cảnh báo" sang "răn đe thông qua trả đũa và phủ nhận".

Nếu răn đe thất bại, một cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở quân sự là điều cần thiết. "Vùng tự trị UAV" có thể nằm ở phía biên giới Nga (theo quy tắc của Estonia: "Không được phép có quân Nga trên lãnh thổ của chúng tôi").

Theo giới lãnh đạo NATO, các rào cản vật lý (hào chống tăng, bê tông răng rồng và các chướng ngại vật khác) kết hợp với EFDI sẽ giúp NATO bù đắp sự mất cân bằng quyền lực với Nga.