Đối đầu Messi, tiền vệ Việt kiều đạt thông số ra sao trong trận ra mắt tại World Cup?

Cầu thủ này kiến tạo cho đồng đội sút tung lưới tuyển Argentina. Đáng tiếc, bàn thắng lại không được công nhận.

Phút thứ 9 trận đấu với Argentina, tuyển Algeria khiến người hâm mộ cả thế giới sững sờ khi sút tung lưới đội đương kim vô địch. Tuy nhiên, bàn thắng của đội bóng châu Phi đã không được công nhận do lỗi việt vị.

Cầu thủ thực hiện đường kiến tạo để Fares Chaibi dứt điểm chính là Ibrahim Maza, tiền vệ mang trong mình hai dòng máu Algeria (bố) và Việt Nam (mẹ).

Maza suýt chút nữa đã có 1 kiến tạo khi đối đầu tuyển Argentina.

Có mặt trên sân 82 phút, Ibrahim Maza đã cùng các đồng đội thi đấu một trận đầy nỗ lực. Dù vậy, đẳng cấp của siêu sao Messi đã giúp tuyển Argentina tạo nên sự khác biệt với cú hattrick vào lưới thủ môn Luca Zidane.

Với bản thân Ibrahim Maza, tiền vệ này có 82 phút thi đấu trên sân. Ngoài tình huống kiến tạo bàn thắng không được công nhận, cầu thủ sinh năm 2005 đạt tỉ lệ chuyền bóng chuẩn xác 84% (38/45 lần), 2 lần rê bóng thành công, thực hiện 1 cú sút.

Đây có thể xem là màn trình diễn đầy nỗ lực trong trận đầu tiên dự World Cup của tiền vệ trẻ đang khoác áo Bayer Leverkusen. Trước đối thủ mạnh hơn rất nhiều, lại đang là đương kim vô địch World Cup, cả tập thể tuyển Algeria đã gặp phải vô vàn khó khăn. Trên chuyên trang thống kê quốc tế Flashscore, Ibrahim Maza được chấm 6,0 điểm, con số ở mức trung bình so với toàn đội.

Việc phải đối đầu với dàn sao đẳng cấp thế giới khiến Maza chỉ có tỉ lệ tranh chấp tay đôi thành công là 45% (5/11 lần), tỉ lệ rê bóng thành công đạt 29% (2/7 lần).

Dẫu sao, thất bại 0-3 này chưa phải dấu chấm hết với tuyển Algeria tại World Cup 2026. Maza và đồng đội sẽ chạm trán tuyển Jordan ở lượt trận thứ hai (23/6), sau đó đấu trận quyết định vòng bảng với tuyển Áo (28/6).