Chưa đầy hai tuần sau khi ra mắt tại Trung Quốc, bộ đôi OPPO Find X9 và Find X9 Pro đã chính thức mở bán toàn cầu. Sản phẩm vẫn giữ nguyên cấu hình cao cấp với pin silicon–carbon lên đến 7.500mAh, camera hợp tác cùng Hasselblad và đặc biệt là tùy chọn ống kính rời Teleconverter độc quyền.

Nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn tương quan về chất lượng camera, trong đó đặc biệt là khả năng zoom, toàn bộ hình ảnh dưới đây được ghi lại tại sự kiện ra mắt được chụp bằng OPPO Find X9 Pro. Góc nhìn thực tế của người chụp và khoảng cách với sân khấu như sau:

Thiết kế mỏng nhẹ, chip Dimensity 9500, pin “khủng” tới 7.500mAh

Bộ đôi flagship mới của OPPO sở hữu màn hình phẳng, viền kim loại, mặt lưng kính mờ chống bám vân tay và cụm camera bo tròn được đặt ở góc. Find X9 có trọng lượng 203g, mỏng 7,99mm, trong khi Find X9 Pro là 8,25mm và 224g.

Find X9 dùng màn hình AMOLED 6,59 inch, còn Find X9 Pro là AMOLED 6,78 inch, đều có tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa 3.600 nit và độ sáng thấp nhất chỉ 1 nit. Màn hình hỗ trợ PWM dimming tần số cao, giảm mỏi mắt khi sử dụng lâu.

Cả hai mẫu Find X9 đều được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9500, con chip cao cấp được sản xuất trên tiến trình TSMC 3nm thế hệ thứ ba. Kiến trúc “All-Big-Core” mang lại hiệu năng CPU tăng 32% và hiệu suất năng lượng cải thiện tới 55% so với thế hệ trước. GPU Arm G1-Ultra cũng mạnh hơn 33%, trong khi NPU 990 mới cho khả năng xử lý AI gấp đôi.

Bên cạnh đó, OPPO còn tích hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi (Vapor Chamber) tùy chỉnh và bộ Trinity Engine để quản lý tài nguyên ở cấp độ chip, giúp duy trì tốc độ ổn định khi chơi game hoặc quay video 4K trong thời gian dài.

Dung lượng pin không thay đổi so với bản nội địa: 7.025mAh trên Find X9 và 7.500mAh trên Find X9 Pro, sử dụng pin silicon–carbon thế hệ thứ ba. OPPO khẳng định viên pin có thể duy trì 80% dung lượng sau 5 năm sử dụng, đi kèm khả năng sạc nhanh SuperVOOC 80W, sạc không dây AirVOOC 50W và sạc ngược 10W.

Camera 200MP hợp tác cùng Hasselblad, hỗ trợ ống kính gắn rời

Điểm nổi bật nhất trên Find X9 Pro là hệ thống Hasselblad Master Camera System mới. Camera chính sử dụng cảm biến Sony LYT-828 50MP (1/1.28 inch) với công nghệ Real-Time Triple Exposure cho dải sáng rộng và chi tiết cao. Ống kính tele tiềm vọng 200MP Hasselblad có khẩu độ f/2.1, cảm biến lớn 1/1.56 inch, hỗ trợ zoom quang 3x, zoom số tối đa 120x và macro ở khoảng cách 10cm.

Trong khi đó, Find X9 bản tiêu chuẩn vẫn được trang bị bộ ba camera 50MP gồm cảm biến chính Sony LYT-808, camera siêu rộng Samsung JN5 và ống kính tele LYT-600 hỗ trợ zoom quang 3x. Cả hai máy đều được trang bị thuật toán xử lý hình ảnh LUMO Image Engine mới, tối ưu chi tiết, màu sắc và giảm tiêu hao điện năng đến 50%.

Đáng chú ý, OPPO còn ra mắt ống kính gắn rời Hasselblad Teleconverter, phụ kiện độc quyền cho Find X9 Pro, giúp mở rộng zoom quang học lên 10x và zoom số đến 200x khi chụp ảnh, 50x khi quay video.

Hệ điều hành ColorOS 16

Cả hai mẫu Find X9 chạy ColorOS 16 trên nền Android 16, bổ sung hàng loạt tính năng thông minh như AI Mind Space, AI Recorder tự tạo tiêu đề và tóm tắt nội dung, cùng AI Portrait Glow cải thiện chất lượng ảnh chân dung thiếu sáng. Tính năng O+ Connect nay đã tương thích với cả macOS và Windows, cho phép điều khiển máy tính từ xa hoặc hiển thị tối đa 5 ứng dụng trên màn hình lớn khi kết nối với PC.

Phiên bản, màu sắc và giá bán quốc tế

Tại châu Âu, OPPO Find X9 có ba phiên bản cấu hình: 12GB + 256GB, 12GB + 512GB và 16GB + 512GB, với ba tùy chọn màu Titanium Grey, Space Black và Velvet Red, giá khởi điểm từ 999 euro (khoảng 30,6 triệu đồng). Find X9 Pro chỉ có một phiên bản 16GB + 512GB, hai màu Silk White và Titanium Charcoal, giá 1.299 euro (khoảng 39,8 triệu đồng).

Dòng Find X9 series sẽ bắt đầu mở bán tại các thị trường quốc tế từ đầu tháng 11, trong khi sự kiện ra mắt tại Việt Nam được ấn định vào 18h30 ngày 30/10/2025, nơi OPPO sẽ chính thức công bố giá bán trong nước và ưu đãi đặt hàng.