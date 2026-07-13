Đội Công Phượng chiêu mộ tuyển thủ châu Âu giá 12 tỷ đồng, từng ghi bàn ở Champions League

Từng đối đầu Bayern Munich ở Champions League và chinh chiến tại Serie A, cầu thủ 30 tuổi giờ đây sẽ trở thành đồng đội của Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương… tại V.League.

Mới đây, CLB Đồng Nai đã công bố bản hợp đồng mới đến từ châu Âu. Đó là tiền vệ trung tâm người Serbia, Milos Vulic.

Ở tuổi 30, Vulic mang theo một bản lý lịch đủ khiến nhiều khán giả Việt Nam phải tò mò, với việc từng góp mặt ở Champions League, Serie A, được khoác áo đội tuyển Serbia trước khi đặt chân đến Việt Nam.

Milos Vulic (trái) là tân binh được kỳ vọng lớn tại CLB Đồng Nai.

Hành trình của tiền vệ sinh năm 1996 bắt đầu tại Napredak Kruševac, đội bóng quê hương nơi anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ và có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự chỉ đến khi Vulic gia nhập Red Star Belgrade (Sao Đỏ Belgrade), đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Serbia.

Trong màu áo Red Star Belgrade, Vulic giành hai chức vô địch quốc gia Serbia và được trải nghiệm bầu không khí của đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Mùa giải 2019/20 trở thành dấu mốc lớn nhất trong sự nghiệp của tiền vệ này khi anh được đăng ký thi đấu tại vòng bảng Champions League, nơi Red Star Belgrade nằm cùng bảng với Bayern Munich, Tottenham Hotspur và Olympiacos.

Ở lượt trận cuối vòng bảng gặp Olympiacos trên sân Rajko Mitić, tiền vệ người Serbia ghi bàn mở tỷ số giúp Red Star Belgrade giành chiến thắng 3-1. Đó là bàn thắng duy nhất của anh tại Champions League, nhưng cũng là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp ở đấu trường số một châu Âu cấp CLB.

Milos Vulic (phải) ăn mừng bàn thắng ghi được tại Champions League.

Sau quãng thời gian tại Red Star Belgrade, Vulic chuyển sang Italia khoác áo Crotone. Anh có cơ hội trải nghiệm cả Serie A lẫn Serie B trong màu áo đội bóng miền Nam nước Ý với hơn 40 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Tiếp đó, tiền vệ người Serbia tiếp tục chơi bóng cho Perugia tại Serie B trước khi trở về quê nhà đầu quân cho TSC Bačka Topola, đội bóng thường xuyên góp mặt tại các cúp châu Âu của UEFA.

Ở cấp độ đội tuyển, Vulic từng có 2 lần ra sân cho tuyển Serbia vào năm 2021. Đó đều là các trận giao hữu, khi Serbia hòa Jamaica 1-1 và thua Nhật Bản 0-1.

Mùa giải 2025/26 vừa qua, Vulic chơi tổng cộng 31 trận, trong đó có 30 trận tại giải hạng Nhất Serbia (cấp độ thứ hai trong hệ thống bóng đá Serbia) cho CLB Napredak, ghi được 4 bàn thắng. Trên Transfermark, tiền vệ này hiện được định giá 400.000 euro, tức khoảng 12 tỷ đồng.

Milos Vulic từng đối đầu với nhiều ngôi sao của bóng đá thế giới.

Còn với CLB Đồng Nai, đội bóng này vừa trải qua mùa giải 2025/26 gần như hoàn hảo tại Giải hạng Nhất khi chỉ thua đúng một trận trong cả mùa và giành chức vô địch trước một vòng đấu. Đáng chú ý, họ từng từ chối cơ hội nhận suất lên chơi V.League theo diện đặc cách một năm trước để lựa chọn con đường giành quyền thăng hạng bằng thành tích trên sân cỏ.

Hành trình ấy mang đậm dấu ấn của dàn cựu tuyển thủ Việt Nam như Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, sau này là Công Phượng khi bình phục chấn thương, cùng kinh nghiệm của HLV Nguyễn Việt Thắng.

Và giờ đây, khi sân chơi đã chuyển từ hạng Nhất lên V.League, đội bóng tân binh đang nỗ lực tăng cường lực lượng, hướng tới một mùa giải hứa hẹn có nhiều thử thách.