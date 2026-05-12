Đội bóng vô danh của Thái Lan gây sốc với kế hoạch chiêu mộ HLV Park Hang-seo

Theo trang Idoojung (Thái Lan), CLB Kanchanaburi đã gửi lời đề nghị đến HLV Park Hang-seo. Đội bóng này được cho là sẵn sàng chi đậm để trả lương cho HLV Park Hang-seo cũng như mua sắm cầu thủ.

CLB Kanchanaburi được thành lập năm 2017 và những năm đầu tiên chủ yếu chơi ở hạng 3 Thái Lan. Mãi tới giai đoạn gần đây, đội bóng này mới được đầu tư mạnh để liên tục thăng hạng lên hạng 2 rồi Thai League.

Tuy nhiên, mùa giải 2025/26, Kanchanaburi xếp cuối bảng Thai League và lại rớt xuống hạng 2. Để sớm trở lại hạng đấu cao nhất và xây dựng nền tảng bền vững, ban lãnh đạo đội bóng muốn tìm một HLV giàu kinh nghiệm ở khu vực Đông Nam Á. Và HLV Park Hang-seo đã lọt vào “tầm ngắm”.

HLV Park Hang-seo từng dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam giai đoạn 2017-2023.

Hiện tại, phía HLV Park Hang-seo chưa có phản hồi chính thức về thương vụ này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn chưa trở lại với công việc cầm quân kể từ sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam đầu năm 2023. Thầy Park hiện đảm nhận một số vai trò như Phó chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) phụ trách các đội tuyển quốc gia và cố vấn cấp cao cho CLB Bắc Ninh.

HLV Park Hang-seo là HLV thành công nhất trong lịch sử các đội tuyển Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và vòng loại thứ ba World Cup 2022. Ở cấp độ U23, thầy Park đưa U23 Việt Nam vào chung kết U23 châu Á 2018 và 2 lần giành HCV SEA Games.