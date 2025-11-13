Đội bóng Việt Nam tạo ra siêu phẩm, giành chiến thắng đáng nể ở Cúp C1 châu Á

Tối 13/11, CLB nữ TP.HCM bước vào trận đầu tiên tại cúp C1 nữ châu Á 2025/2026 gặp đối thủ từ Philippines Stallion Laguna. Trận đấu được diễn ra trên sân Thống Nhất.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, CLB nữ TP.HCM ra sân với đội hình mạnh nhất, trong đó gồm 4 ngoại binh. Ơ hàng tiền đạo, Huỳnh Như được xếp đá trung phong.

Trận đấu diễn ra với tốc độ khá cao khi cả hai đội đều chơi cởi mở, ăn miếng trả miếng. Huỳnh Như cùng các đồng đội tạo ra một số cơ hội nguy hiểm trong hiệp một, điển hình là pha bóng đập chân Hoài Lương dội xà ngang nhưng chưa ghi được bàn thắng.

Đầu hiệp hai, CLB nữ TP.HCM vẫn nắm thế trận khá lấn lướt. Sau một số pha lên bóng nhưng không thể có bàn, rốt cuộc đại diện của Việt Nam đã vượt lên nhờ một khoảnh khắc toả sáng của chân sút nhận nhiều kỳ vọng – Huỳnh Như.

Phút 58, Huỳnh Như thể hiện đẳng cấp với cú sút phạt thành bàn đẹp mắt giúp TP.HCM có bàn mở tỉ số trận đấu.

Huỳnh Như toả sáng với bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Bị dẫn trước, Stallion Laguna buộc phải đẩy đội hình lên cao hơn. Họ liên tục gây sức ép với những pha bóng bổng, bóng đã một lần tìm đến xà ngang khung thành TP.HCM.

Trong những phút cuối, Stallion Laguna dù rất cố gắng nhưng không thể ghi được bàn gỡ hoà. CLB nữ TP.HCM đã lùi đội hình về phòng ngự và thành công trong việc bảo toàn cách biệt mong manh. Kết thúc trận đấu, đội bóng của Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 1-0.

Như vậy, CLB nữ TP.HCM đã có sự khởi đầu suôn sẻ và tương đối ấn tượng ở Cúp C1 nữ châu Á. Sau trận đấu này, Huỳnh Như cùng các đồng đội sẽ tiếp tục chạm trán 2 đối thủ có trình độ cao gồm Lion City Sailors (Singapore) và Melbourne City (Australia) vào các ngày 16 và 19/11.