Chuyên gia: “Tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ bị đe dọa nếu Indonesia giành chiến thắng”

Nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33, U22 Indonesia sẽ có 2 trận giao hữu gặp đối thủ rất mạnh là Mali (ngày 15 và 18/11). Đây là chướng ngại đầy khó khăn cho đội bóng xứ Vạn đảo, do Mali là một trong những đội có trình độ cao ở châu Phi và ĐTQG nước này hiện cũng đang xếp hạng 53 FIFA.

Theo chuyên gia bóng đá người Indonesia, Kesit Budi Handoyo, U22 Indonesia có thể “đe dọa” 2 đối thủ lớn là U22 Việt Nam và Thái Lan, nếu giành kết quả tốt trước Mali ở 2 trận sắp tới.

"Chúng tôi có một đội hình cầu thủ hùng hậu và ổn định. Hàng công sẽ có Mauro Zijlstra, Jens Raven, Hokky Caraka và Rahmat Arjuna. Họ đều là những cầu thủ giỏi. Điều này thực sự có thể khiến huấn luyện viên Indra đau đầu vì có quá nhiều cầu thủ giỏi.

Tuyển U22 Việt Nam và Thái Lan chắc chắn sẽ theo dõi trận đấu của U22 Indonesia với Mali. Nếu chúng tôi thắng, họ sẽ đe dọa U22 Việt Nam và Thái Lan. Với sự góp mặt của Zijlstra và Ivar trong đội hình, họ đã biết rằng hai cầu thủ này đã từng chơi cho đội tuyển quốc gia” – chuyên gia Kesit Budi Handoyo nói.

Chuyên gia người Indonesia cho rằng đội nhà có thể đe dọa U22 Việt Nam và Thái Lan nếu giành kết quả tốt trước Mali.

Chuyên gia Kesit Budi Handoyo cũng cho rằng sự góp mặt của một số ngôi sao nhập tịch sẽ giúp U22 Indonesia cạnh tranh với U22 Việt Nam và Thái Lan nhằm nhắm tới tấm HCV SEA Games. Những ngôi sao được ông Handoyo nhắc tới gồm Ivar Jenner, Mauro Zijlstra và Dion Markx.

“Nếu những cầu thủ nhập tịch này được câu lạc bộ cho phép thi đấu tại SEA Games 2025, tôi nghĩ đội tuyển U22 Indonesia có thể cạnh tranh tốt với các đội mạnh như Việt Nam và Thái Lan", ông nói.

"Bởi vì, chúng tôi thực sự có lực lượng tiền vệ tốt. Ngoài Ivar, còn có Arkhan Fikri, Toni Firmansyah, Robi Darwis, Rayhan Hannan, Ananda Raehan. Tất cả những cầu thủ trẻ này đều sở hữu chất lượng rất cao”.

Vị chuyên gia xứ Vạn đảo cho rằng U22 Indonesia đang nắm cơ hội rất lớn để bảo vệ ngôi vương ở đấu trường SEA Games:

“Kỳ đại hội trước đánh dấu lần đầu tiên sau 32 năm chúng ta giành được huy chương vàng. Vì vậy, mục tiêu bảo vệ huy chương vàng của đội tuyển U22 Indonesia tại SEA Games 2025 là rất thực tế và khả thi".

Theo kết quả bốc thăm, U22 Indonesia sẽ nằm ở bảng C tại SEA Games 33, cùng Myanmar, Philippines và Singapore. Trong khi đó, Thái Lan nằm bảng A cùng Campuchia, Timor Leste còn U22 Việt Nam xếp bảng B cùng Malaysia và Lào.