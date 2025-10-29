Đội bóng Việt Nam rút khỏi giải thế giới, suất tham dự được trao cho Thái Lan và cái kết bất ngờ

CLB bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An – một trong hai đại diện của châu Á giành suất tham dự Giải vô địch các CLB bóng chuyền nữ thế giới 2025 - đã gửi công văn lên Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV), đề nghị thông báo với Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) về việc xin rút lui khỏi giải đấu.

CLB VTV Bình Điền Long An rút lui khỏi giải thế giới

Ngay sau đó, Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC) đã chuyển suất tham dự cho CLB Nakhon Ratchasima – đội giành hạng 3 tại giải châu Á 2025. Tuy nhiên, đội bóng Thái Lan cũng từ chối tham dự.

Cả 2 CLB VTV Bình Điền Long An và Nakhon Ratchasima đều gặp những khó khăn tương tự nhau. Ngoài vấn đề về di chuyển sang Brazil, giải thế giới còn diễn ra trùng với thời điểm tổ chức môn bóng chuyền SEA Games 33 (10/12 đến 19/12). Điều này khiến cả 2 CLB đều thiếu vắng nhiều trụ cột.

Trước nguy cơ giải thế giới không đủ 8 đội tham dự, FIVB đang lên kế hoạch chuyển tấm vé sang cho một CLB châu Âu. Một số nguồn tin cho biết, CLB VakifBank của Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán để có được tấm vé đặc biệt.

Giải vô địch các CLB bóng chuyền nữ thế giới 2025 được tổ chức tại Brazil từ 8/12 đến 14/12/2025, quy tụ 8 đội bóng từ các châu lục. Trước đó, các CLB Việt Nam đã 2 lần liên tiếp dự giải thế giới vào năm 2023 và 2024. Năm 2023, CLB Sport Center 1 xếp hạng 6 chung cuộc. Năm 2024, CLB Ninh Bình đứng hạng 8 chung cuộc.