Đội bóng Việt Nam nhận án phạt nặng từ FIFA

FIFA vừa công bố án phạt cấm chuyển nhượng với CLB Thanh Hóa. Án phạt này có thời hạn 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp, bắt đầu ngay từ tháng 11. Như vậy, CLB Thanh Hóa sẽ không được phép bổ sung bất kỳ cầu thủ nào, cả nội binh lẫn ngoại binh, trong suốt thời gian thụ án.

Nguyên nhân của án phạt đến từ việc thanh toán cho ngoại binh Igor Salatiel Silva. Mùa giải 2024/25, hậu vệ người Brazil khoác áo CLB Thanh Hóa, ra sân 8 trận tại V.League và ghi được 1 bàn thắng. Hiện tại, Igor Salatiel Silva đã chuyển sang TS Galaxy FC (Nam Phi). Tuy nhiên, cầu thủ này cho biết vẫn chưa nhận đủ các khoản chi trả từ CLB Thanh Hóa như cam kết trong hợp đồng nên đã kiện lên FIFA.

Nếu muốn sớm được gỡ án phạt, CLB Thanh Hóa cần sớm hoàn thành các khoản chi trả với Igor Salatiel Silva. Trường hợp tương tự từng diễn ra với HAGL vào năm 2024 khi ngoại binh Martin Dzilah kiện đội bóng phố Núi vì chưa đền bù hợp đồng. Cuối cùng, 2 bên đã hòa giải và HAGL được FIFA gỡ án phạt.

CLB Thanh Hóa đang gặp khó khăn ở mùa giải 2025/26. Đội bóng xứ Thanh đang xếp thứ 11 trên BXH với 8 điểm sau 10 trận, chỉ hơn nhóm "cầm đèn đỏ" hiệu số bàn thắng bại. Họ cũng đã bị loại sớm ở Cúp Quốc gia khi để thua HAGL 0-2 ngay vòng đấu đầu tiên.