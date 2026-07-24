Đội bóng Việt Nam "chơi lớn", chiêu mộ cầu thủ vừa dự World Cup 2026

Đội bóng Việt Nam đầu tư mạnh vào thị trường chuyển nhượng.

CLB CAHN vừa chính thức công bố chiêu mộ thành công Frans Putros. Tuyển thủ quốc gia Iraq sinh năm 1993, sở hữu chiều cao 1m81 và chính thức gia nhập đội bóng Thủ đô sau khi chia tay CLB Persib Bandung (Indonesia).

Trước khi cập bến V.League, Frans Putros từng kinh qua nhiều đội bóng tại Đan Mạch, Thái Lan. Đặc biệt, Frans Putros vừa tham dự World Cup 2026 trong màu áo đội tuyển Iraq. Anh đá chính trong trận đấu Iraq đối đầu Senegal.

Sở hữu sự đa năng khi có thể thi đấu tốt ở các vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự, Putros được kỳ vọng sẽ gia tăng chất thép, sự điềm tĩnh và đẳng cấp quốc tế cho hệ thống phòng ngự của nhà đương kim vô địch V.League.

Frans Putros theo kèm Sadio Mane trong trận đấu tại World Cup 2026

Thương vụ Frans Putros cho thấy tham vọng lớn của CLB CAHN. Mùa giải 2026/27, đội chủ sân Hàng Đẫy sẽ tham dự 5 đấu trường bao gồm V.League, Cúp Quốc gia, Siêu Cúp Quốc gia, Cúp C1 châu Á và Cúp C1 Đông Nam Á.

Trước đó, CLB CAHN cũng vừa ký hợp đồng với tiền đạo người Colomobia Brayan Perea. Brayan Perea từng khoác áo U20 Colombia và thi đấu tại Serie A cho CLB danh tiếng Lazio.