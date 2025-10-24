Đội bóng Việt Nam bất ngờ rút lui khỏi giải thế giới

CLB bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An – một trong hai đại diện của châu Á giành suất tham dự Giải vô địch các CLB bóng chuyền nữ thế giới 2025 - đã gửi công văn lên Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV), đề nghị thông báo với Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) về việc xin rút lui khỏi giải đấu.

Giải vô địch các CLB bóng chuyền nữ thế giới 2025 được tổ chức tại Brazil từ 8/12 đến 14/12/2025, quy tụ 8 đội bóng từ các châu lục. VTV Bình Điền Long An giành vé tham dự giải nhờ ngôi á quân giải châu Á 2025.

CLB VTV Bình Điền Long An rút lui khỏi giải thế giới

Tuy nhiên, đại diện của Việt Nam gặp những khó khăn nhất định trong việc chuẩn bị cho giải đấu. Ngoài vấn đề về di chuyển sang Brazil, giải thế giới còn diễn ra trùng với thời điểm tổ chức môn bóng chuyền SEA Games 33 (10/12 đến 19/12). Cân nhắc các phương án, cuối cùng CLB VTV Bình Điền Long An đành chấp nhận rút lui trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Trước đó, các CLB Việt Nam đã 2 lần liên tiếp dự giải thế giới vào năm 2023 và 2024. Năm 2023, CLB Sport Center 1 xếp hạng 6 chung cuộc. Năm 2024, CLB Ninh Bình đứng hạng 8 chung cuộc. Cả 2 CLB đều không thể vượt qua vòng bảng giải đấu.