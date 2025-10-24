Bốc thăm giải châu Á: Việt Nam có thể chạm trán Malaysia; Indonesia được trao vị trí đặc biệt

VCK Futsal châu Á 2026 có tới 5 đại diện đến từ LĐBĐ Đông Nam Á, bao gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Australia và Malaysia. Do các đội nằm rải rác ở 3 nhóm hạt giống khác nhau, rất có thể một bảng đấu “Đông Nam Á mở rộng” sẽ xuất hiện.
Kết quả phân nhóm hạt giống đưa tội tuyển futsal Việt Nam vào nhóm 2, cùng với 3 đội Uzbekistan, Iraq, Afghanistan. Với những gì 3 đội tuyển này từng thể hiện ở vòng loại, việc tránh được họ tại vòng bảng là một thuận lợi dành cho tuyển Việt Nam.
Với vai trò chủ nhà, tuyển Indonesia được đặc cách nằm ở nhóm hạt giống số 1, đồng thời chắc chắn thi đấu tại bảng A. Đại diện còn lại của Đông Nam Á trong nhóm 1 là Thái Lan. Ngoài ra nhóm 2 còn có 2 đội tuyển hùng mạnh là Iran và Nhật Bản.
2 đội Malaysia và Australia đều thuộc nhóm hạt giống số 4. Nguy cơ rơi vào bảng đấu “tử thần” dành cho 2 đội tuyển này là không hề nhỏ.
Các nhóm hạt giống VCK Futsal châu Á 2026
Nhóm 1: Indonesia, Iran, Thái Lan, Nhật Bản
Nhóm 2: Việt Nam, Uzbekistan, Afghanistan, Iraq
Nhóm 3: Kuwait, Tajikistan, Kyrgyzstan, Saudi Arabia
Nhóm 4: Lebanon, Hàn Quốc, Malaysia, Australia.
Trong lịch sử tham dự giải Futsal châu Á, tuyển Việt Nam từng khá nhiều lần gặp các đối thủ Đông Nam Á ngay từ vòng bảng. Sẽ rất thú vị nếu như thầy trò HLV Giustozzi chạm trán những Indonesia, Thái Lan hay Malaysia.
16 đội dự giải được bốc thăm vào 4 bảng đấu. 2 đội đứng đầu mỗi bảng giành vé vào vòng tứ kết. Lễ bốc thăm dự kiến diễn ra ngày 5/11/2025. Giải đấu được tổ chức tại Indonesia từ 27/1 đến 7/2/2026.
Tính cả giải đấu năm 2026, đội tuyển futsal Việt Nam có 8 lần góp mặt tại VCK Futsal châu Á. Thành tích tốt nhất trong quá khứ của đoàn quân áo đỏ là lọt vào bán kết năm 2016. Ở 5 kỳ giải đấu gần nhất, tuyển Việt Nam đều ít nhất vào đến tứ kết.