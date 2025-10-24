Bốc thăm giải châu Á: Việt Nam có thể chạm trán Malaysia; Indonesia được trao vị trí đặc biệt

VCK Futsal châu Á 2026 có tới 5 đại diện đến từ LĐBĐ Đông Nam Á, bao gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Australia và Malaysia. Do các đội nằm rải rác ở 3 nhóm hạt giống khác nhau, rất có thể một bảng đấu “Đông Nam Á mở rộng” sẽ xuất hiện.

Kết quả phân nhóm hạt giống đưa tội tuyển futsal Việt Nam vào nhóm 2, cùng với 3 đội Uzbekistan, Iraq, Afghanistan. Với những gì 3 đội tuyển này từng thể hiện ở vòng loại, việc tránh được họ tại vòng bảng là một thuận lợi dành cho tuyển Việt Nam.

Đội tuyển futsal Việt Nam vượt qua vòng loại với thành tích toàn thắng

Với vai trò chủ nhà, tuyển Indonesia được đặc cách nằm ở nhóm hạt giống số 1, đồng thời chắc chắn thi đấu tại bảng A. Đại diện còn lại của Đông Nam Á trong nhóm 1 là Thái Lan. Ngoài ra nhóm 2 còn có 2 đội tuyển hùng mạnh là Iran và Nhật Bản.

2 đội Malaysia và Australia đều thuộc nhóm hạt giống số 4. Nguy cơ rơi vào bảng đấu “tử thần” dành cho 2 đội tuyển này là không hề nhỏ.

Các nhóm hạt giống VCK Futsal châu Á 2026 Nhóm 1: Indonesia, Iran, Thái Lan, Nhật Bản Nhóm 2: Việt Nam, Uzbekistan, Afghanistan, Iraq Nhóm 3: Kuwait, Tajikistan, Kyrgyzstan, Saudi Arabia Nhóm 4: Lebanon, Hàn Quốc, Malaysia, Australia.

Trong lịch sử tham dự giải Futsal châu Á, tuyển Việt Nam từng khá nhiều lần gặp các đối thủ Đông Nam Á ngay từ vòng bảng. Sẽ rất thú vị nếu như thầy trò HLV Giustozzi chạm trán những Indonesia, Thái Lan hay Malaysia.

16 đội dự giải được bốc thăm vào 4 bảng đấu. 2 đội đứng đầu mỗi bảng giành vé vào vòng tứ kết. Lễ bốc thăm dự kiến diễn ra ngày 5/11/2025. Giải đấu được tổ chức tại Indonesia từ 27/1 đến 7/2/2026.

Tính cả giải đấu năm 2026, đội tuyển futsal Việt Nam có 8 lần góp mặt tại VCK Futsal châu Á. Thành tích tốt nhất trong quá khứ của đoàn quân áo đỏ là lọt vào bán kết năm 2016. Ở 5 kỳ giải đấu gần nhất, tuyển Việt Nam đều ít nhất vào đến tứ kết.