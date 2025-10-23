Bất bại toàn bộ lượt đi, đội bóng Việt Nam đứng đầu bảng đấu tại giải châu Á

Đón tiếp Macarthur FC (Australia) trên sân nhà Hàng Đẫy trong khuôn khổ lượt trận thứ ba vòng bảng Cúp C2 châu Á (AFC Champions League Two), HLV Mano Polking sử dụng đội hình giàu sức tấn công với mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CLB CAHN đã chủ động chơi pressing tầm cao. 2 chân sút Đình Bắc và Alan Grafite liên tục áp sát tranh cướp ngay từ trước vòng cấm địa đối phương.

Lối chơi đầy quyết liệt giúp CLB CAHN tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Nhưng Macarthur FC cũng sớm cho thấy vì sao họ là nhà vô địch Cúp Quốc gia Australia. Đội khách tổ chức phòng ngự chặt chẽ, vào bóng dứt khoát. Cộng thêm lợi thế về mặt thể hình và tốc độ, Macarthur FC dần cân bằng được thế trận với CLB CAHN.

Trong thế trận giằng co, bàn thắng bất ngờ đến với CLB CAHN sau một tình huống chớp thời cơ sắc bén. Nỗ lực tranh cướp bóng từ Adou Minh tạo ra cơ hội đối mặt với thủ môn cho Lê Văn Đô. Văn Đô nhanh chân dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn, mang về bàn mở tỉ số.

Lê Văn Đô ghi bàn cho CLB CAHN

Sau bàn thắng, CLB CAHN chủ động kéo thấp đội hình chơi phòng ngự phản công. Đội chủ nhà tạo ra một số tình huống lên bóng có nét nhưng không tận dụng được để gia tăng cách biệt.

Bước ngoặt đến vào nửa cuối hiệp hai. Thủ môn Filip Nguyễn gặp vấn đề phải rời sân. Chỉ ít phút sau, Macarthur FC gỡ hòa nhờ pha phạt góc. Uskok là người ghi bàn.

1-1 là kết quả cuối cùng. Dù không thể giành trọn 3 điểm, CLB CAHN vẫn tạm thời giữ vững ngôi đầu bảng E đồng thời duy trì mạch trận bất bại tại Cúp C2 mùa giải 2025/26.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Mano Polking hiểu rằng mình còn rất nhiều việc phải làm trong giai đoạn lượt về nếu muốn giành tấm vé vào vòng 1/8. Lượt đấu tiếp theo, CLB CAHN sẽ làm khách trên sân của Macarthur FC vào 14h45 ngày 6/11 (giờ Việt Nam).

CLB CAHN tiếp tục đứng đầu bảng

Kết quả: CLB CAHN 1-1 Macarthur FC

Bàn thắng: Lê Văn Đô 30’ – Uskok 77’

Đội hình ra sân:

CLB CAHN: Nguyễn Filip, Đình Trọng, Hugo Gomes, Quang Vinh, Vitao, Stefan Mauk, Quang Hải, Adou Minh, Alan, Lê Văn Đô, Đình Bắc

Macarthur FC: Kurto, Da Silva, Uskok, Talbot, Politidis, Caceres, Rose, Brattan, Grzan, Ikonomidis, Rafa Duran