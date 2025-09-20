Đội bóng Trung Quốc thua đậm trong trận ra quân giải quốc tế, tạm xếp sau tuyển Việt Nam

Trong ngày khai mạc giải bóng đá trẻ quốc tế Seoul EOU Cup 2025, bảng A có 2 cặp đấu: U18 Việt Nam vs U18 K-League (Hàn Quốc), U18 Zhejiang (Trung Quốc) vs U18 Kanto (Nhật Bản). Ở trận đấu sớm, U18 Zhejiang để thua đậm với tỉ số 1-5 trước U18 Kanto.

Nhập cuộc không quá lép vế, nhưng tình huống phòng ngự không tốt khiến U18 Zhejiang phải trả giá khi Yu Kasuya đệm bóng cận thành giúp U18 Kanto mở tỉ số. Sau đó tới lượt Sakuto Hamba và Hideki Saito lần lượt lập công đưa khoảng cách lên thành 3 bàn ngay trong hiệp một.

U18 Kanto (áo đỏ) thắng đậm U18 Zhejiand

Nỗ lực từ U18 Zhejiang mang tới bàn rút ngắn tỉ số đầu hiệp hai. Nhưng U18 Kanto đã thể hiện đẳng cấp với 2 bàn thắng nữa trong phần còn lại trận đấu. Yu Kasuya và Seiya Kara là những người ghi bàn để ấn định tỉ số 5-1.

Chiến thắng thuyết phục giúp U18 Kanto tạm thời dẫn đầu bảng A với 3 điểm, hiệu số +4. Trong khi đó, U18 Zhejiang xếp cuối bảng với 0 điểm và hiệu số -4.

U18 Kanto tạm xếp đầu bảng A

Xếp hạng tạm thời bảng A

Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 22/9, U18 Kanto gặp U18 Việt Nam trong khi U18 Zhejiang đối đầu với chủ nhà U18 K-League.