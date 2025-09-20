Đại thắng 9-1, tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng đấu tại giải châu Á

Trong lượt trận đầu tiên vòng loại Futsal châu Á 2026, đối thủ của đội tuyển futsal Việt Nam là tuyển Hong Kong (Trung Quốc). Đoàn quân áo đỏ đã có màn trình diễn mãn nhãn và giành chiến thắng với tỉ số đậm đà 9-1.

Tuyển Việt Nam thắng đậm trong trận ra quân

Bước vào trận đấu, tuyển Hong Kong chơi phòng ngự quyết liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bạn tổ chức theo người rất sát và khiến cho tuyển Việt Nam có những phút thi đấu tương đối khó khăn.

Nhưng khi tuyển Việt Nam dần bắt nhịp với trận đấu và tổ chức những tình huống phối hợp ở tốc độ cao, đối thủ bắt đầu xuất hiện nhiều sơ hở. Phút thứ 6, thế cân bằng được phá vỡ. Châu Đoàn Phát có cú sút xa hiểm hóc đánh bại thủ môn Hong Kong giúp tuyển Việt Nam dẫn trước 1-0.

Chưa đầy 1 phút sau, cách biệt được nhân đôi. Thủ môn đội bạn trong nỗ lực không chế bóng đã mắc sai lầm. Thịnh Phát xuất hiện đúng lúc để cướp bóng và dễ dàng lập công nâng tỉ số lên 2-0.

2 bàn thắng chớp nhoáng giúp tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn. Đoàn quân áo đỏ thi đấu một cách khá ung dung nhưng vẫn tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm. Trong khi đó, các cầu thủ Hong Kong cũng phối hợp có nét song thiếu đi sự sắc sảo ở pha xử lý quyết định.

Phút thứ 10, Nhan Gia Hưng nâng tỉ số lên 3-0 với pha dứt điểm góc hẹp. Cuối hiệp một, liên tiếp Đa Hải rồi Phạm Đức Hòa lập công giúp tuyển Việt Nam bước vào giờ nghỉ giải lao với tỉ số 5-0.

Ngay phút đầu hiệp hai, tỉ số được rút ngắn còn 1-5. Cầu thủ đội bạn tận dụng tốt pha bóng thiếu tập trung của tuyển Việt Nam để vượt qua thủ môn Văn Tú trong tình huống đối mặt.

Tuyển Việt Nam nhanh chóng đưa ra câu trả lời mạnh mẽ. Minh Quang lập cú đúp và Mạnh Dũng có 1 bàn thắng để nâng tỉ số lên thành 8-1.

Những phút cuối trận, tuyển Hong Kong chơi tấn công tổng lực power-play nhằm tìm kiếm bàn thắng. Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam có nhiều sự thay đổi nhân sự nhằm thử nghiệm các phương án chiến thuật.

Dẫu vậy, đội bạn vẫn không thể có thêm bàn thắng. Trong khi tuyển Việt Nam kịp ấn định tỉ số 9-1 vào những giây cuối với pha lập công của Từ Minh Quang.

Xếp hạng tạm thời bảng đấu

Chiến thắng 9-1 giúp tuyển Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng E. Đoàn quân áo đỏ thêm phần tự tin trước khi bước vào 2 lượt trận tiếp theo được dự báo sẽ khó khăn hơn gặp Trung Quốc (ngày 22/9) và Lebanon (ngày 24/9).