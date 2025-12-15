Đội bóng Thái Lan từ chối sang Campuchia thi đấu, chấp nhận bị xử thua

Ngày 15/12, CLB Bangkok United vừa thông báo cho Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) về quyết định không sang Campuchia thi đấu trận gặp Svay Rieng ở cúp C1 Đông Nam Á (dự kiến diễn ra vào ngày 29/1/2026). Lý do mà phía CLB Thái Lan đưa ra là lo ngại vấn đề an ninh.

CLB Bangkok United đã đề nghị AFF xem xét lại địa điểm thi đấu, đồng thời nhấn mạnh yếu tố an ninh cần được đặt lên hàng đầu. Có nguồn tin cho rằng AFF có thể dời trận đấu sang địa điểm trung lập tại Việt Nam hoặc Lào.

Tuy nhiên, AFF vẫn còn phải chờ phản ứng của Svay Rieng, đội đáng ra có lợi thế sân nhà. Nếu thi đấu trên sân trung lập, Svay Rieng sẽ mất lợi thế sân nhà và phải chịu thêm chi phí phát sinh. Điều đó khiến cho tình hình trở nên phức tạp.

Bất chấp điều đó, CLB Bangkok United vẫn khẳng định rằng họ sẽ không làm khách trên sân của Svay Rieng. Trong trường hợp AFF không tìm được giải pháp phù hợp, CLB Thái Lan chấp nhận bị xử thua hoặc chịu án phạt.

Trước đó, đoàn thể thao Campuchia cũng rút khỏi toàn bộ các môn thi đấu ở SEA Games theo yêu cầu của gia đình các vận động viên vì lo ngại vấn đề an ninh, chỉ một ngày sau khi dự lễ khai mạc. Campuchia tuyên bố các thành viên đoàn đã về nước an toàn.

Giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025-2026 có 12 đội, chia làm hai bảng, mỗi bảng 6 đội, đấu vòng tròn một lượt chọn ra bốn đội vào bán kết. Việt Nam có hai đại diện dự giải này gồm CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội.