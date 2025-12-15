Đại bại 0-5 trước tuyển Việt Nam, tuyển Indonesia nhận được điều bất ngờ

Chạm trán tuyển nữ Việt Nam, tuyển nữ Indonesia chơi khá tốt trong hiệp 1 và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Tuy nhiên sang hiệp hai, các cầu thủ xứ Vạn đảo đã “vỡ trận”, nhận liền 4 bàn thua và phải chấp nhận thất bại chung cuộc 0-5.

Dù thua đậm tuyển Việt Nam nhưng tuyển nữ Indonesia lại bất ngờ nhận những lời tán dương từ truyền thông nước nhà. Trang Bola đặt tiêu đề cho bài bình luận: “Câu chuyện SEA Games 2025: Đối với tuyển nữ Indonesia, tinh thần thể thao được đặt lên hàng đầu bất chấp thất bại nặng nề trước Việt Nam”.

Nhà báo thể thao Muhammad Adi Yaksa của Bola ca ngợi các cầu thủ đội nhà: “Đối với tuyển nữ Indonesia, tinh thần thể thao mới là tối quan trọng. Trận đại bại trước tuyển Việt Nam ở Thái Lan không hề gây ra sự thất vọng lớn.

Ở trận này, Indonesia thua đậm tới 0-5. Khi trọng tài Alesar Baddour người Syria thổi còi kết thúc trận đấu, một số cầu thủ đội tuyển quốc gia nữ Indonesia đã gục xuống sân. Tuy nhiên, Claudia Scheunemann và các đồng đội của cô nhanh chóng đứng dậy. Thay vì suy sụp, các cầu thủ đã gửi lời chúc mừng tới các cầu thủ Việt Nam.

Các cầu thủ nữ Indonesia tiến về phía băng ghế dự bị của tuyển Việt Nam. Các cầu thủ Indonesia có hành động thể hiện tinh thần thể thao bằng cách cúi đầu thể hiện sự tôn trọng với đối thủ.

Từ đó, các cầu thủ Indonesia đã tiến về phía khán đài để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự cổ vũ của người hâm mộ trong suốt trận đấu. Sau trận, HLV Akira Higashiyama cũng gửi lời chúc mừng tới tuyển Việt Nam vì họ đã tiến vào chung kết”.

Tuyển nữ Indonesia được tán dương dù vừa thua đậm tuyển Việt Nam 0-5.

Hiện tại, hành trình của tuyển nữ Indonesia tại SEA Games 2025 vẫn chưa kết thúc. Họ vẫn còn cơ hội tranh HCĐ với chủ nhà nữ Thái Lan, đội vừa thua Philippines sau loạt sút luân lưu ở trận bán kết.

Khác với tuyển nữ thì đội U22 Indonesia lại vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích từ giới chuyên gia và truyền thông nước nhà.

Giám đốc Học viện Persis Solo Rasiman vừa lên tiếng chỉ trích màn trình diễn đáng thất vọng của Garuda Muda, khiến họ trở về nhà tay trắng. Vị chuyên gia này đã chỉ đích danh Indra Sjafri là người chịu trách nhiệm chính cho sự sa sút phong độ của đội tuyển U22 Indonesia. Nhà đương kim vô địch đã bất ngờ bị loại sớm tại SEA Games năm nay.

"Dĩ nhiên, liên đoàn có quyền đánh giá các huấn luyện viên. Trong trường hợp này, đó là Ban chấp hành PSSI, vì điều đó thuộc thẩm quyền của họ. Tuy nhiên, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, dĩ nhiên trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về huấn luyện viên Indra với tư cách là đội trưởng của SEA Games," Rasiman nói với Bola.com vào hôm qua (14/12).

Ông Rasiman cũng cho rằng thất bại không thể chỉ đổ lỗi cho huấn luyện viên mà là cho tất cả mọi người trong liên đoàn, đặc biệt là việc quan tâm hơn tới phát triển cầu thủ trẻ.

"Nhưng điều đó không thể thực hiện một mình, bởi vì điều quan trọng đối với tôi không phải là thay đổi huấn luyện viên, mà là tạo ra một hệ thống để đảm bảo sự phát triển bóng đá trẻ của Indonesia được tiếp tục", ông nói.



