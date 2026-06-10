Đội bóng “nhàn” nhất World Cup 2026: Chỉ đá 5 trận vẫn giành vé, đối thủ yếu hơn cả Malaysia

Hành trình đến với World Cup 2026 của đội bóng này diễn ra một cách khá dễ dàng.

Nếu không tính 3 đội chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada, New Zealand có thể coi là đội tuyển giành vé dự World Cup 2026 một cách “nhàn” nhất.

LĐBĐ Châu Đại Dương (OFC) chỉ có 11 đội đăng ký tham dự vòng loại. Nhưng vẫn xuất hiện vòng loại thứ nhất để chọn ra 8 đội thi đấu vòng loại thứ hai. Với thứ hạng FIFA cao nhất châu lục, tuyển New Zealand (hạng 85 thế giới) được miễn vòng loại thứ nhất.

Vòng loại thứ hai có 8 đội chia làm 2 bảng, mỗi bảng 4 đội. Nhưng thay vì thi đấu vòng tròn 2 lượt như các khu vực khác, OFC chỉ yêu cầu đá 1 lượt. Đội tuyển New Zealand dễ dàng thắng cả 3 trận và ghi tới 19 bàn thắng.

Tiếp theo là vòng bán kết và trận chung kết tranh vé dự World Cup, tất cả đều chỉ diễn ra với 1 lượt trận. Tuyển New Zealand lần lượt thắng 7-0 Fiji ở bán kết và 3-0 trước New Caledonia ở chung kết.

Đội tuyển New Zealand (áo trắng) vượt qua vòng loại World Cup 2026 một cách khá dễ dàng

New Caledonia là đội có thứ hạng FIFA cao thứ hai châu Đại Dương. Nhưng với thứ hạng 151, họ còn thua kém nhiều đội bóng Đông Nam Á như Malaysia, Singapore hay Philippines.

Chênh lệch thực lực đã lớn, tuyển New Zealand còn được thi đấu loạt trận bán kết và chung kết trên sân nhà. 25.000 khán giả trên SVĐ Eden Park đã chứng kiến đội bóng này áp đảo hoàn toàn New Caledonia và dễ dàng ghi 3 bàn thắng.

Kể từ khi tuyển Australia chuyển sang LĐBĐ châu Á, tuyển New Zealand có vị thế gần như độc tôn tại khu vực OFC. Trận thua gần nhất của họ trước một đối thủ cùng khu vực tại một giải đấu chính thức đã cách đây hơn 10 năm.

Với việc FIFA tăng số đội tham dự World Cup lên 48, OFC được trao 1 tấm vé đến thẳng World Cup. Và không có gì ngạc nhiên khi tấm vé thuộc về New Zealand sau hành trình vòng loại dễ dàng. Họ toàn thắng cả 5 trận, ghi tới 29 bàn thắng và chỉ nhận 1 bàn thua.

Có không ít ý kiến cho rằng đặc thù khu vực cũng như thể thức vòng loại đã giúp cho đội bóng này tiến đến suất tham dự World Cup một cách quá thuận lợi.

Để so sánh, 2 đội bóng có thứ hạng gần tương đương với New Zealand là Haiti (hạng 83) và Curacao (hạng 82) đều cần 10 trận đấu vòng loại để giành tấm vé World Cup. Khu vực với nhiều đội bóng mạnh như Nam Mỹ thậm chí cần tới 18 lượt trận. Đặc biệt phải kể đến trường hợp đội tuyển Iraq. Aymen Hussein và đồng đội đã thi đấu tổng cộng tới 21 trận đấu vòng loại trải dài từ tháng 11/2023 đến tận tháng 3/2026.

Tuy nhiên, việc phân chia suất tham dự World Cup cho các liên đoàn đã là truyền thống lâu năm của FIFA. Sự góp mặt của các đội bóng từ khắp năm châu giúp World Cup thực sự là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tiền đạo Chris Wood (áo đỏ) đã có tới 13 mùa giải chinh chiến tại giải Ngoại hạng Anh

Trên thực tế, để duy trì vị thế ở khu vực, bóng đá New Zealand cũng phải có sự đầu tư không nhỏ. Đội hình tuyển New Zealand hiện tại có khá nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu. Nổi bật nhất không ai khác ngoài ngôi sao Ngoại hạng Anh Chris Wood. Anh là cầu thủ ra sân nhiều nhất (90 trận) và ghi nhiều bàn nhất (45 bàn) cho tuyển New Zealand.