Đội bóng Đông Nam Á thắng ngay trên sân khách, chờ trận "chung kết" với đội hạng 102 FIFA

Vào tối nay theo giờ Việt Nam, tuyển Philippines (10 điểm) làm khách của Maldives trong khuôn khổ bảng A vòng loại Asian Cup 2027. Ở trận đấu kết thúc trước đó ít lâu, tuyển Tajikistan đã giành thắng lợi đậm đà 5-0 trước Timor Leste, qua đó tạm chiếm lấy ngôi đầu bảng với 13 điểm.

Điều đó buộc các cầu thủ Philippines phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm chiến thắng trước tuyển Maldives. Và rồi sau 24 phút thi đấu, đại diện của Đông Nam Á đã có được điều mình cần. Jefferson Tabinas là người mở tỉ số trận đấu, với pha dứt điểm gọn gàng sau đường kiến tạo của Randy Schneider.

Đến phút 37, cách biệt đã được nhân đôi cho tuyển Philippines. Lần này, cầu thủ điền tên mình lên bảng tỉ số là Sandro Reyes. Trước đó, Jarvey Gayoso đã có pha kiến tạo thuận lợi để đồng đội của mình đánh bại thủ môn đối phương.

Tuyển Philippines giành 3 điểm quan trọng trên sân khách.

Có được 2 bàn thắng sớm, tưởng như tuyển Philippines sẽ tận dụng lợi thế tinh thần để nới rộng khoảng cách, nhưng tiếc rằng trong khoảng 60 phút còn lại của trận đấu, đội bóng này lại phung phí khá nhiều cơ hội.

Thắng 2-0 chung cuộc, tuyển Philippines cũng có 13 điểm như tuyển Tajikistan nhưng phải xếp nhì bảng do hiệu số bàn thắng kém hơn (+10 so với +11). Điều này khiến họ phần nào gặp bất lợi ở lượt cuối, tuy nhiên quyền tự quyết vẫn nằm trong tay Jefferson Tabinas và các đồng đội.

Cụ thể, tuyển Philippines sẽ làm khách trên sân của Tajikistan vào ngày 31/3/2026. Tuyển Tajikistan hiện xếp hạng 102 FIFA, hơn Philippines tới 39 bậc, nhưng việc hai đội đã hòa nhau 2-2 hồi tháng 6 vừa qua cho thấy tương quan không quá chênh lệch. Nếu thắng, tuyển Philippines sẽ có được ngôi nhất bảng A và giành suất tới vòng chung kết Asian Cup 2027.

Cục diện bảng A trước lượt trận cuối cùng.