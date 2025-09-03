Đội bóng Đông Nam Á đại thắng 14-0, gây áp lực lớn lên tuyển Trung Quốc

Đối đầu với U23 Quần đảo Bắc Mariana trong trận ra quân, U23 Australia thể hiện sức mạnh hoàn toàn vượt trội. Đội bóng đến từ LĐBĐ Đông Nam Á chỉ mất 4 phút để có được bàn mở tỉ số.

Suốt cả trận đấu, U23 Australia liên tục tạo ra các tình huống ăn bàn và xuyên thủng mành lưới đối phương tổng cộng 14 lần. Chiến thắng 14-0 giúp đội bóng xứ chuột túi tạm thời dẫn đầu bảng D vòng loại U23 châu Á 2026.

U23 Australia đại thắng trong ngày ra quân

Bảng đấu này còn 2 đội bóng khác là U23 Trung Quốc và U23 Timor Leste. Theo thể thức vòng loại, đội nhất bảng giành vé vào thẳng VCK U23 châu Á, đội nhì bảng phải so sánh thành tích với các đội nhì bảng khác để tranh vé vớt. Chính vì thế, việc U23 Australia thắng đậm và có hiệu số bàn thắng ấn tượng tạo ra sức ép không nhỏ cho U23 Trung Quốc trong cuộc đua đến ngôi đầu.

U23 Australia tạm thời dẫn đầu bảng D vòng loại U23 châu Á 2026

Tại vòng loại cách đây 2 năm, U23 Trung Quốc cũng từng không thể giành ngôi đầu bảng khi thua kém về hiệu số bàn thắng trước U23 UAE. Trong khi đó, U23 Australia là một trong 1 trong 6 đội đã tham dự đầy đủ các VCK U23 châu Á từ khi giải đấu được thành lập năm 2012.