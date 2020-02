Đôi bạn “già” rủ nhau đi mua heroin bị Cảnh sát 141 bắt giữ

21h tối ngày 27/2 tại nút giao thông Tố Hữu- Vạn Phúc, quận Hà Đông, tổ Y21/141 Công an TP Hà Nội đang tiến hành củng cố hồ sơ bàn giao 2 đối tượng Trần Mạnh Thắng (SN 1972, ở Thái Thịnh 1, quận Đống Đa, TP Hà Nội) và Nguyễn Đức An (SN 1978, ở xã Hồng Quỳnh, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) cho Công an phường Vạn Phúc, quận Hà Đông để tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi tàng trữ chất heroin trái phép.



Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h20 tổ công tác 21Y/141 do Thiếu tá Trần Văn Công, Đội CSGT số 12 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) làm tổ trưởng.

Vào thời điểm trên, Cảnh sát phát hiện Thắng điều khiển xe máy Honda Wave mang BKS 29E2-025.64 chở An ngồi sau có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, cả Thắng và An đều không xuất trình được bất kể một loại giấy tờ gì liên quan đến người và phương tiện.

“Thắng có biểu hiện run rẩy, nói quanh co, Cảnh sát kiểm tra phát hiện trong túi quần bên phải của Thắng một túi ni lông bên trong gói giấy bạc ghi là heroin”- Thiếu tá Công nói và cho biết: Đấu tranh tại chỗ, đối tượng Thắng khai nhận là heroin mới mua, Thắng và An chưa kịp sử dụng thì gặp Cảnh sát 141.

Tổ công tác tiến hành bàn giao đối tượng Thắng và An cho Công an phường Vạn Phúc để tiếp đấu tranh làm rõ.

Thiếu tá Trần Văn Công cho biết thêm, liên tiếp trong 3 ngày gần đây, hầu như ngày nào tổ Y21/141 làm trên địa bàn quận Hà Đông cũng đều bắt được các đối tượng điều khiển phương tiện vi phạm giao thông, tàng trữ ma tuý, heroin và tiến hành bàn giao cho Công an địa bàn thụ lý giải quyết.