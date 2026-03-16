Đọc vụ Hội phụ huynh cãi nhau ầm ĩ 2 ngày nay mà tôi ngán ngẩm: Chuyện nhỏ như con kiến mà xử lý quá đỗi loằng ngoằng!

Hai ngày nay, mạng xã hội không ngừng xôn xao trước một câu chuyện tưởng chừng vô cùng nhỏ nhặt: tranh cãi thu chi quỹ lớp tại một trường học ở Thái Nguyên. Sự việc bắt nguồn từ một đoạn tin nhắn rất đỗi bình thường khi một phụ huynh nhắn tin cho hội trưởng hội phụ huynh, đề nghị được cung cấp bảng kê chi tiết các khoản đã chi để nắm rõ thông tin trước khi đóng tiền quỹ mới.

Tuy nhiên, thay vì nhận được một bản thống kê hay hình ảnh chụp sổ quỹ, chị lại nhận được câu trả lời: "Nhiều hoạt động em ạ". Người hội trưởng còn giải thích thêm rằng các khoản này đã được thông báo đầy đủ trong buổi họp phụ huynh và trên nhóm lớp, những nơi mà người mẹ này không tham gia nên mới không biết.

Sự việc có lẽ sẽ dừng lại ở những sự hậm hực ngầm nếu như một phụ huynh khác trong ban đại diện không đăng đàn lên trang cá nhân, bóng gió trách móc người mẹ kia không đi họp mà lại đi "đòi" bảng chi tiết. Quá bức xúc vì cảm thấy bị nhắm tới, người mẹ lập tức tung toàn bộ ảnh chụp màn hình tin nhắn lên mạng xã hội. Chị không chỉ dừng lại ở việc phản biện mà còn dùng những lời lẽ gay gắt, chê bai ngoại hình đối phương và nghi ngờ sự "mập mờ" của hội trưởng trong việc thu chi. Từ một thắc mắc cá nhân, câu chuyện biến thành màn "bóc phốt" ầm ĩ với hàng ngàn bình luận trái chiều từ những người không hề quen biết.

Minh bạch tài chính là nguyên tắc, không phải là đặc ân

Đọc toàn bộ diễn biến vụ việc, nhiều người không khỏi thở dài ngán ngẩm. Một rắc rối vốn có thể giải quyết êm đẹp trong vòng vài giây lại bị xé ra to chỉ vì cách hành xử đầy rườm rà và cái tôi quá cao của những người trong cuộc.

Nguyên tắc bất di bất dịch của mọi quỹ tập thể, đặc biệt là trong môi trường giáo dục, chính là tính minh bạch. Việc một phụ huynh, dù bận rộn không thể đi họp hay lỡ nhịp thông tin trên nhóm chung muốn biết số tiền mình đóng góp mồ hôi công sức được sử dụng vào mục đích gì là một yêu cầu hoàn toàn chính đáng.

Đứng ở vị trí của ban đại diện cha mẹ học sinh, mang tiếng làm việc "vác tù và hàng tổng", chuyện gặp những lời phàn nàn hay thắc mắc đột ngột vào thời điểm thu tiền là điều khó tránh khỏi. Sự chạnh lòng, tự ái khi bị người khác chất vấn là có thật. Thế nhưng, nếu đã tự tin rằng mọi khoản thu chi đều trong sáng, rõ ràng và đã được tổng hợp đầy đủ từ trước, tại sao không nhẹ nhàng gửi lại bảng kê đó cho người thắc mắc? Chỉ mất đúng ba giây để tìm lại một file tài liệu hay chuyển tiếp một bức ảnh chụp sổ quỹ. Một thao tác chia sẻ thông tin đơn giản, trực diện có thể dập tắt mọi nghi kỵ ngay từ trong trứng nước. Việc từ chối cung cấp thông tin, vin vào lý do "không đi họp nên không biết" chỉ càng thổi bùng lên sự hoài nghi không đáng có.

Cơn giận dữ trên mạng xã hội và cái giá của sự hơn thua

Ở chiều ngược lại, cách hành xử của người mẹ đòi quyền lợi cũng để lại nhiều nuối tiếc. Yêu cầu sự rõ ràng là đúng, nhưng mang câu chuyện nội bộ lớp học lên mạng xã hội để phân xử đúng sai lại là một bước đi sai lầm.

Khi quyết định công khai tin nhắn, kèm theo những lời công kích cá nhân, chê bai ngoại hình và quy chụp người khác, người mẹ đã tự tước đi sự chính đáng trong yêu cầu ban đầu của mình. Mạng xã hội chưa bao giờ là một nơi phù hợp để giải quyết những mâu thuẫn cá nhân. Việc vác chuyện trường lớp ra giữa bàn dân thiên hạ, dùng đám đông làm công cụ tấn công đối phương chỉ phơi bày sự thiếu bình tĩnh và mong muốn hơn thua cho thỏa cơn giận. Khởi đầu bằng những bài đăng ẩn ý, đáp trả bằng cách bêu rếu công khai, cả hai bên đều đang chứng minh cái tôi của mình lớn hơn rất nhiều so với mục tiêu chung là xây dựng một môi trường tốt cho tập thể lớp.

Những mâu thuẫn từ quỹ lớp không phải là câu chuyện hiếm gặp. Nhưng điều đáng nói là cách người lớn lựa chọn để giải quyết vấn đề. Hãy nghĩ đến những đứa trẻ, các con sẽ nghĩ gì, sẽ đối diện với bạn bè và thầy cô ra sao khi thấy phụ huynh của mình và phụ huynh của bạn học lời qua tiếng lại, mạt sát nhau một cách công khai trên mạng chỉ vì vài khoản thu chi?

Những rắc rối nơi trường lớp luôn cần cách giải quyết trực tiếp, thẳng thắn và minh bạch ngay từ đầu. Thay vì đi đường vòng, bóng gió nhau rồi biến mạng xã hội thành "tòa án", người lớn nên học cách đối thoại trực tiếp để giải quyết sự việc một cách văn minh, tránh tự làm khó mình và làm mất mặt nhau giữa chốn đông người.