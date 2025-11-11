Đọc tên người được thừa hưởng trong hợp đồng bảo hiểm của chồng, vợ bật khóc đầy cay đắng

Hôm đó, như bao ngày khác, tôi đi làm về muộn, mệt mỏi và chỉ muốn được ngồi xuống nghỉ ngơi bên chồng và con gái. Thế nhưng, khi lướt qua bàn làm việc, tôi vô tình thấy một tờ giấy có dấu đỏ – hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Ban đầu tôi không để ý, nhưng khi đọc kỹ, tim tôi như ngừng đập. Người được chỉ định thụ hưởng không phải là tôi hay con gái, mà là… vợ cũ của chồng.

Tôi đứng sững, tay run run, lòng dấy lên bao nhiêu câu hỏi. Tại sao? Tại sao anh lại làm điều này mà không hề nói với tôi? Có lẽ nào anh vẫn còn tình cảm với cô ấy? Bao nhiêu năm qua, tôi tin tưởng, yêu thương và chăm sóc cho anh, vậy mà giờ đây, người được ưu tiên lại là vợ cũ, người mà tôi chưa từng gặp mặt nhiều lần.

Tối hôm đó, tôi chất vấn anh, giọng run run xen lẫn giận dữ. Anh ngồi xuống, thở dài và bắt đầu giải thích. Anh nói rằng anh từng khiến vợ cũ phải sống trong nghèo khổ, chịu nhiều thiệt thòi sau khi ly hôn, và bây giờ anh cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp phần nào cho cô ấy. Anh khẳng định, tình cảm giữa anh và tôi vẫn như trước, và con gái chúng tôi là quan trọng nhất, nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy vợ cũ phải sống thiếu thốn.

Nghe lời anh nói, tôi vừa giận, vừa xót xa. Giận vì anh giữ bí mật, xót xa vì nhìn thấy nỗi hối lỗi của anh, một nỗi hối lỗi không dành cho tôi nhưng lại chi phối quyết định của anh. Tôi tự hỏi, liệu sự bù đắp đó có cần thiết đến mức làm tôi tổn thương như vậy không? Chúng tôi im lặng suốt buổi tối, chỉ có tiếng con gái chơi đồ chơi ở phòng bên cạnh.

(Ảnh minh hoạ)

Ngày hôm sau, tôi quyết định không vội vàng đưa ra quyết định. Tôi cần thời gian để suy nghĩ, để cân nhắc cảm xúc của bản thân. Tôi tìm hiểu kỹ hợp đồng, liên hệ với công ty bảo hiểm để biết rõ quyền lợi và cách điều chỉnh, nhưng chưa nói với anh điều đó. Tôi cũng bắt đầu viết nhật ký, ghi lại cảm xúc, những câu hỏi và cả những nỗi nghi ngờ, để tự mình hiểu rõ hơn bản thân mình muốn gì.

Chúng tôi vẫn sống chung, ăn cơm cùng nhau, trò chuyện, đưa con đi học, như chưa có gì xảy ra. Nhưng giữa chúng tôi, có một khoảng cách vô hình, một sự dè chừng mà trước đây chưa từng có. Tôi chưa biết tương lai sẽ ra sao. Liệu anh sẽ điều chỉnh hợp đồng để người thụ hưởng trở thành tôi và con gái, hay anh sẽ giữ nguyên quyết định vì cảm giác có lỗi với quá khứ? Tôi chưa thể trả lời.

Tôi chỉ biết rằng, trong lòng mình, tôi cần một lời giải thích thấu đáo hơn, cần sự minh bạch tuyệt đối, và quan trọng nhất là sự tin tưởng phải được xây dựng lại. Câu chuyện này chưa kết thúc, và có lẽ, nó sẽ còn là một thử thách, để xem tình yêu, sự hối lỗi và lòng tin có thể hòa hợp ra sao.

(Tâm sự của độc giả)