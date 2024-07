Độc quyền: Tóm gọn sao nam Vbiz gây chấn động vì đấu tố với đồng nghiệp, thần sắc hậu ồn ào ra sao?

Cách đây không lâu, mạng xã hội xôn xao trước trận "đại chiến" của 2 rapper 16 Typh và Thành Draw. Màn battle rap này đã khiến dân mạng dậy sóng, kéo theo đó là loạt tin đồn đời tư của người trong cuộc. Kết quả là công ty quản lý của 16 Typh là SpaceSpeakers phải đứng ra đính chính và quyết định không cho talent dưới trướng tham gia rap diss nữa. Phía Thành Draw cũng lên tiếng xin lỗi để khép lại màn "so găng".

Hậu ồn ào, cả hai khá im hơi lặng tiếng. Trên trang cá nhân cũng chỉ cập nhật story đơn giản. Về phía 16 Typh, nam rapper chia sẻ thông cáo của công ty và hiếm hoi lộ diện. Cho đến mới đây, chúng tôi bắt gặp nam rapper trên phố. 16 Typh mặc bộ trang phục đơn giản, đi dép và đội nón lưỡi trai. Có thể thấy ngoài đời thường, nam rapper khá giản dị, ăn diện thoải mái khác hẳn với hình ảnh mỗi khi đi diễn. Sau "sóng gió" lớn nhất trong sự nghiệp, 16 Typh giữ tinh thần thoải mái khi đi ăn uống với bạn bè.

Bắt gặp 16 Typh trên phố sau vụ ồn ào với Thành Draw

16 Typh mặc trang phục đơn giản, đi ăn cùng bạn bè

Đây là lần hiếm hoi lộ diện của nam rapper hậu ồn ào đấu tố với Thành Draw

Trước đó, 16 Typh và Thành Draw gây chấn động giới rap khi từ anh em thân thiết chuyển sang "diss" nhau cực căng. Đỉnh điểm là khuya 11/6, Thành Draw tung track diss thứ hai mang tên DUNGDAY?! tiết lộ nhiều thông tin gây hoang mang về đời tư của 16 Typh khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về 16 Typh.

Thành Draw tiết lộ 16 Typh đã từng nói "mong công ty phá sản", từng có xích mích dẫn tới suýt có "tác động vật lí" với Andree Right Hand, thậm chí còn mỉa mai Million Dollar Boy bán hàng "phake". Vậy nhưng cú punchline mang tính sát thương mạnh nhất chính là câu rap "Mày sao hiểu được cảm giác xót con khi mày còn chưa thấy đứa con mình cất tiếng nói?". Từ đây, cộng đồng mạng dấy lên nghi vấn 16 Typh đã từng từ chối việc làm cha, khiến nam rapper bị công kích liên tục trên mọi mặt trận.

Đên tối 14/6, SpaceSpeakers Label chính thức đưa ra thông báo để xác nhận những tin tức liên quan đến nghệ sĩ 16 Typh. Theo đó, những ngày qua, các tin đồn đang được chia sẻ xoay quanh việc "16 Typh yêu cầu bạn gái phá thai" và những tin đồn có ý nghĩa tương tư là hoàn toàn sai sự thật "mang tính chất vu khống nghiêm trọng đối với nghệ sĩ". Phía SpaceSpeakers Label cũng cho rằng "những thông tin này nhằm muc đích công kích, ảnh hưởng tiêu cực đến nghệ sĩ 16 Typh,...". SpaceSpeakers Label cũng thông báo không cho phép 16 Typh tham gia diss nữa.



Trận battle rap của 16 Typh và Thành Draw từng gây dậy sóng cõi mạng

16 Typh và Thành Draw cùng là những người anh em hiphop xuất thân từ Hải Phòng. Cả hai có mối quan hệ tốt trước khi cùng tham gia chương trình Rap Việt mùa 1. 16 Typh và Thành Draw thêm khắng khít khi về chung đội của Binz dẫn dắt. Trong chương trình, cả hai không chỉ giúp đỡ nhau mà còn cùng nhau hỗ trợ các anh em, bạn bè thân thiết khác. Tuy nhiên sau chương trình, 16 Typh và Thành Draw có hướng đi khác biệt.

Với bệ phóng to lớn từ Rap Việt, 16 Typh ngay lập tức có bản hit cho chính mình khi ra mắt sản phẩm chính thức đầu tiên mang tên Walk On Da Street vào tháng 4/2021. Sau đó, 16 Typh chính thức gia nhập SpaceSpeakers Label, về chung nhà với Touliver, Binz, Rhymastic vào tháng 8/2022. Cũng kể từ đây, rapper Hải Phòng nhận được sự đầu tư lớn mạnh để tiếp tục phát hành các sản phẩm âm nhạc với mật độ khá thường xuyên, có thể coi là thuộc hàng khá so với các thí sinh bước ra từ Rap Việt mùa 1.

Còn Thành Draw lại lựa chọn lặn mất tăm sau chương trình đình đám. Mãi cho đến khi tung track diss 16 Typh thì cái tên của nam rapper mới lần nữa gây dậy sóng. Sau màn "so găng" gây chấn động, nhiều người cũng dự đoán mối quan hệ của 16 Typh và Thành Draw khó có thể hàn gắn.